Con más de 3 mmdp se construirá nuevo Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso en Oaxaca (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. Durante la conferencia de prensa que encabeza el Gobernador Salomón Jara Cruz, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez anunció que, como parte de tres proyectos estratégicos de alto impacto en Oaxaca, se realizará la sustitución del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso que actualmente se ubica en la capital del estado.

Al respecto, el Mandatario estatal refirió que se trata de grandes inversiones; ya que de igual forma se sustituirán otros dos nosocomios.

El nuevo Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso contará con 180 camas nuevas y una inversión de más de 3 mil millones de pesos. Asimismo, se sustituirán los Hospitales Generales E.S.P. Pilar Sánchez Villavicencio localizado en Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Dr. Manuel Velasco Juárez en San Pablo Huixtepec, los cuales tendrán 30 camas nuevas cada uno.

Además, Oaxaca será beneficiado con una inversión adicional de casi 70 millones de pesos, para obras de mantenimiento en los Hospitales Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz, Psiquiátrico “Cruz del Sur” en la localidad Reyes Mantecón, perteneciente al municipio San Bartolo Coyotepec, Básico La Paz-Teojomulco en Santo Domingo Teojomulco, así como en el centro de salud de San Pablo Yaganiza.

Asimismo, se anunció la inversión realizada durante 2025, la cual consiste en: mantenimiento y dignificación de hospitales, por 57.3 millones de pesos; obras en nosocomios por más de 27 millones, recuperación de quirófanos en 15 hospitales por 41.7 millones y la reconstrucción tras el huracán Erick por 48.8 millones de pesos.

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