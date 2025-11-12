En operativo conjunto intensifican acciones directas con Operación Sable en Juchitán para reforzar seguridad en el Istmo: Fiscalía de Oaxaca (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con instituciones federales y estatales, intensifican las acciones dentro de la estrategia del Operativo Sable en el Istmo de Tehuantepec, tomando como punto de partida el municipio de Juchitán de Zaragoza, con el despliegue de más de 500 elementos de distintas corporaciones para fortalecer la estrategia de seguridad en la región.

En este operativo participan efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Asimismo, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5) colabora con labores de inteligencia criminal para orientar las acciones tácticas y preventivas.

Las medidas implementadas incluyen patrullajes permanentes en zonas estratégicas de Juchitán, la instalación de filtros de seguridad en avenidas principales, accesos y cruceros, así como operativos de revisión integral al transporte público, abarcando taxis, mototaxis, así como servicios urbanos y suburbanos.

De igual forma, se realizan intervenciones en polígonos prioritarios, supervisión de establecimientos comerciales y acciones de inteligencia en puntos identificados como de alto riesgo, con el propósito de reforzar la seguridad y fortalecer la procuración de justicia.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que estas intervenciones mantienen una coordinación continua entre autoridades ministeriales y corporaciones de seguridad, lo que permite fortalecer investigaciones en curso y dar inicio a nuevos procesos de procuración de justicia cuando sea necesario.

Mediante el Operativo Sable, se han logrado cateos, cumplimientos de órdenes de aprehensión y detenciones de más de 80 objetivos prioritarios y generadores de violencia, resultado de las tareas de inteligencia y operatividad interinstitucional.

Este despliegue busca reducir los delitos de mayor impacto registrados en la zona, como homicidio doloso, narcomenudeo, secuestro, extorsión y halconeo.

