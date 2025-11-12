Robo violento en colonia Hidalgo Oriente durante el arranque del operativo de “El Buen Fin” en Salina Cruz (13:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 12 de noviembre. En el marco del arranque del operativo de seguridad implementado con motivo de “El Buen Fin”, promovido por el Presidente Municipal, Daniel Méndez Sosa, un violento robo a casa habitación se registró esta mañana en la colonia Hidalgo Oriente, generando una fuerte movilización policiaca.

De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos armados irrumpieron con lujo de violencia en una vivienda ubicada sobre la calle Presa Benito Juárez, sorprendiendo a una mujer que se encontraba en el interior.

Los delincuentes la amenazaron con armas de fuego y la obligaron a entregar sus pertenencias de valor antes de huir del lugar.

Tras recibir el reporte de que el asalto estaba en proceso, elementos de la Policía Municipal, Marina y Guardia Nacional se trasladaron rápidamente al punto, implementando un operativo conjunto para intentar ubicar a los responsables.

Sin embargo, pese a la inmediata movilización de las corporaciones de seguridad, los agresores lograron escapar.

Testigos señalaron que los delincuentes se refugiaron momentáneamente en una vivienda cercana, pero al ingresar los uniformados a revisar, ya habían huido.

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo hecho delictivo que empañó el inicio del operativo de seguridad en el puerto de Salina Cruz.

