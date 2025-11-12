CNTE revela donde instalarán su plantón, afectarán estas calles para hoy, 12 de noviembre (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. Pedro Hernández, secretario de la sección 9 de la CNTE, aclaró las medidas que tomarán los docentes para exigir una respuesta a sus demandas durante el paro nacional de 48 horas, durante el próximo 13 y 14 de noviembre.

A través de una entrevista con Radiofórmula, explicó que la marcha arrancará desde las primeras horas en Palacio Nacional, en camino a Congreso de la Unión, donde instalarán su plantón para entablar mesas de diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum

Calles cerradas por plantón de la CNTE

H. Congreso de la Unión

Herreros

Avenida del Trabajo

Hernández aseguró que el magisterio ha reprobado las medidas de colocar vallas metálicas en las inmediaciones de Palacio Nacional. Agregó que la medida luce como un intento de enmudecer su “legítima lucha”. Aún así, descartó impedir el paso a Palacio Nacional, donde se llevará a cabo la Mañanera del Pueblo desde las 7:30 horas del jueves. Así mismo, la CNTE planea mantener su plantón a lo largo del viernes, 14 de noviembre, mientras se prevén mayores movilizaciones en otros estados de la República.

¿Cuáles son las exigencias de la CNTE?

Abrogación de la ley del ISSSTE 2007

Abrogación de la reforma Educativa

Mayor presupuesto en educación

Mayor presupuesto en salud y seguridad social

Sin embargo, el representante de los docentes se deslindó de otras manifestaciones que se realizarán esta semana, en referencia a la segunda Marcha de Generación Z programada para el 15 de noviembre, que planea recorrer desde Paseo de la Reforma, hasta Palacio Nacional.

Cabe recordar que durante el pasado 6 de junio la Coordinadora declaró un receso de su huelga de 23 días, luego de hacer un paro nacional e instalar un plantón en la plancha del Zócalo del Centro Histórico, medida que tuvo que ser suspendida por las fuertes condiciones climáticas.

