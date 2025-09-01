En Oaxaca, más de 800 mil estudiantes del nivel básico regresan a las aulas (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. En el contexto del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este lunes 1 de septiembre, inició formalmente el ciclo escolar 2025-2026 en el país de acuerdo con el calendario oficial, en Oaxaca, más de 800 mil estudiantes del nivel básico regresaron a las aulas tras el periodo vacacional de verano.

En la entidad, regresan a clases más de 800 mil estudiantes de nivel básico y más de 50 mil docentes en las 13 mil escuelas públicas y privadas.

Por su parte, el magisterio oaxaqueño convocó a una marcha representativa en el contexto del Primer Informe de Gobierno de la primera presidenta de México, partiendo del monumento a Benito Juárez (San Sebastián Tutla) al Zócalo de la resistencia para manifestar su rechazo a la política de la morenista.

Según el calendario alterno de la Sección XXII, los maestros oaxaqueños iniciaron el ciclo escolar 2025–2026 el pasado lunes 25 de agosto en algunas zonas escolares del estado.

De su lado, la Policía Vial Estatal implementó un operativo en la entidad, a través de sus 45 delegaciones regionales para reforzar la presencia de elementos viales en inmediaciones de instituciones de nivel básico, medio superior y superior; a fin de garantizar la seguridad vial para estudiantes, personal docente, madres y padres de familia, así como personas tutoras.

Con un estado de fuerza de 477 elementos, apoyados con 163 vehículos, entre los que se incluyen 110 patrullas, 38 motopatrullas y 15 bicipatrullas, los elementos viales agilizaron la movilidad, así como la prevención de incidentes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir