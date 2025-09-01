Inicia Sección XXII marcha por el Primer Informe de Sheinbaum (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Inicia el magisterio oaxaqueño de la Sección XXII encabezada por la líder Yenny Aracely Martínez Pérez marcha por el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el crucero del monumento a Benito Juárez (San Sebastián Tutla) al Zócalo de la resistencia para manifestar su rechazo a la política de la morenista.

Tras un a convocatoria a sus bases, la Sección 22 realiza esta movilización que se da en el inicio del ciclo escolar 2025-2026 de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según el calendario alterno de la S-22, el ciclo escolar inició el pasado 25 de agosto, sin embargo, en muchas instituciones no se vio movimiento alguna de alumnos y maestros en las aulas.

El contingente magisterial luego de salir en marcha desde el monumento a Juárez recorrerá la carretera federal 190 hasta el crucero de fonapas para llegar al primer cuadro de la ciudad en donde realizarán un mitin en repudio a las políticas de la presidenta Sheinbaum Pardo.

Hay que recordar que en sus protestas y paro nacional quedaron pendientes aún temas por resolver del pliego de demandas a la federación.

