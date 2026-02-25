En Oaxaca de Juárez los impuestos bajarán: Ray Chagoya (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. En conferencia de prensa semanal, el presidente municipal Ray Chagoya reforzó el posicionamiento de su gobierno respecto a la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos, orientada a reducir impuestos en la capital y corregir incrementos injustos en las bases catastrales que afectaron a miles de familias.

El edil reiteró que esta iniciativa responde a un compromiso asumido con la ciudadanía y forma parte de una política de justicia fiscal que busca equilibrar las contribuciones sin afectar la estabilidad financiera del municipio.

Asimismo, subrayó que el ajuste permitirá aliviar la carga económica de las familias, garantizando que cuenten con mayores recursos y evitando prácticas que en el pasado generaron incrementos desproporcionados.

Finalmente, Ray Chagoya afirmó que su administración continuará trabajando en territorio, escuchando y atendiendo las inquietudes ciudadanas para consolidar un esquema fiscal justo, equitativo y con sentido social para Oaxaca de Juárez.

