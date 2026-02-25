24 personas bajo proceso penal por secuestro y violencia política por razón de género contra edil de Amatengo: FGEO (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. La Fiscalía de Oaxaca procesa por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género a 24 personas, entre ellas 13 mujeres y 11 hombres, detenidas en acciones coordinadas a través del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca luego de rescatar a I.S.J.R., presidenta municipal de San Agustín Amatengo, en hechos ocurridos en San Raymundo Jalpan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 24 de febrero de 2026 en el Congreso del Estado de Oaxaca, mientras se desarrollaba una sesión en la que se discutiría la revocación de mandato de la presidenta. Tras la votación en contra de dicha propuesta, un grupo de personas ingresó al recinto y, luego de someter a la víctima, la privó ilegalmente de la libertad, obligándola a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia, en la que fue extraída del lugar.

Ante estos hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC), la Policía Vial, la Policía Estatal, la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el Centro de Control, Comando, Comunicación e Inteligencia (C5i), y la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

Como resultado del despliegue, se logró ubicar y dar alcance al vehículo, lo que permitió el rescate de la víctima, además que en una acción paralela se llevó a cabo la detención de 24 personas, entre ellas el conductor de la unidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Oaxaca, que realiza los trabajos de procuración de justicia a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto junto con la unidad Especializada en Combate al Secuestro, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género, por lo que el Ministerio Público determinará su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que lleva a cabo investigaciones integrales y multidisciplinarias con equipos especializados para esclarecer delitos de alto impacto y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables sin permitir la impunidad ante la comisión de cualquier conducta delictiva.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir