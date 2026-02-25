La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (14:00 h)

El Superávit Comercial con EU Ayudará a la Revisión del T-MEC

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. Los empresarios mexicanos dedicados a la producción destinada a la exportación, deben estar orgullosos por el Superávit Comercial -más de 196 mil millones de dólares- de México con Estados Unidos, que se alcanzó al cierre del 2025. Para ellos significa mucho que sus productos estén colocados en la demanda comercial estadounidense.

Y aquí hablan los números que emitió el Departamento de Comercio de EU, porque durante el citado año el comercio bilateral se ubicó en 872 mil 834 millones de dólares. De ellos México le exportó 534,874 millones, mientras que ése país nos vendió 337,960 millones, dejando un saldo favorable para México de 196 mil 914 millones de dólares.

La cantidad es relevante porque muestra que nuestro país tiene participación en el 15.6 % del mercado de los Estados Unidos, por encima de Canadá y China.

Lo anterior se convierte en importante fuerza estratégica, para la Comisión Negociadora que se encargará de la revisión del Tratado Comercial entre México-Estados Unidos y Canadá -T-MEC. Ahí tienen la certeza de que los productos mexicanos tienen presencia en el 25 % de los sectores económicos del vecino país.

Ese resultado se tiene que presumir, porque no es fortuito que ahora fluyan bien las ventas a ese mercado. Solo por mencionar dos puntos, en el reciente Super Bowl de ese país se colocaron 127 mil toneladas de aguacate mexicano. Y como adicional porque también va buscando mercado, hace unas horas Puebla envío 38 toneladas de artesanías que serán comercializadas en las zonas de Nueva York y Nueva Jersey.

Procede entonces que los negociadores encumbren todavía más a las empresas dedicadas a la exportación, más los productos mexicanos de calidad que allá son aceptados. Tienen mucho qué mercadear en la revisión de ese Tratado Comercial con el Gobierno Estadounidense. No así con el de Canadá, que anticipó cooperación desde las rondas preliminares.

Pero como revisar un Tratado con repercusión internacional no es una “perita en dulce”, les espera una dura batalla para conseguir acuerdos específicos, más cuando el Gobierno estadounidense ha reiterado su aversión al T-MEC e insiste en su desaparición.

Así pues con esta revisión que ya está encaminada, y que en pocas semanas los integrantes de la Comisión Negociadora desplegarán intenso trabajo, el mensaje para ellos es que no olviden este superávit comercial con EU, que se logró, porque empresarios mexicanos venden bien sus productos al mercado estadounidense.

Y por ello desde ahora les pedimos, que le echen toda la audacia del mundo, para que con esa revisión al T-MEC se fortalezca también la planta empresarial mexicana con ese intercambio comercial.

POR LA PAZ

La menor alteración de la paz social (más en un domingo placentero) es suficiente para demandar seguridad y protección ciudadana a las Autoridades de los tres niveles de Gobierno, y también, a esa menor alteración de la paz social, los tres niveles de Gobierno dan respuesta a la seguridad y protección ciudadana.

Y acorde a las circunstancias, cuando es mayor la alteración de la paz social como por el operativo de las Fuerzas Armadas para combatir a uno de los Cárteles del Narcotráfico en la zona de Jalisco –que trajo más hechos violentos- mayor fue la movilización para brindar seguridad y protección a la sociedad civil.

El efecto fue positivo. En cuestión de horas se restableció el ambiente de tranquilidad que se reclama para la sana convivencia de la sociedad y el trabajo productivo.

¡Ah! pero al parecer, éste será el proceder que prevalezca en los Gobiernos de la Cuarta Transformación, porque su lucha por la paz es permanente.

