Pobladores de Santiago Astata rechazan bloqueos y exigen respeto a la voluntad del pueblo (12:50 h)

Santiago Astata, Oax. 22 de octubre. En el municipio de Santiago Astata, un grupo de ciudadanos denunció públicamente que alrededor de 30 personas intentan desestabilizar la comunidad mediante bloqueos carreteros, con el objetivo de presionar a las autoridades y obtener beneficios que no han logrado por la vía legal.

Los pobladores señalaron que dichas acciones solo generan división, afectan la tranquilidad del pueblo y buscan confundir a la población. Indicaron además que este grupo minoritario está encabezado por personas que se niegan a aceptar las reglas del proceso electoral y pretenden imponer sus intereses personales por encima de la voluntad ciudadana.

Ante esta situación, los habitantes reafirmaron su compromiso con la legalidad y exigieron que se respete la decisión del pueblo de llevar a cabo su elección conforme a los lineamientos establecidos. “No por un grupo minoritario se va a detener la elección”, manifestaron con firmeza.

Asimismo, demandaron la renovación inmediata del Consejo Municipal Electoral, al considerar que su actual conformación ha actuado de manera parcial y en perjuicio de la comunidad. Señalaron que las decisiones tomadas por dicho órgano han generado desconfianza y ponen en riesgo la transparencia del proceso democrático.

Finalmente, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades estatales y al Instituto Electoral de Oaxaca para que intervengan con responsabilidad, garanticen el orden y aseguren que en Santiago Astata prevalezca la paz, la legalidad y el respeto a la voluntad popular.

