En Huajuapan, lleva un avance del 80 % conservación de estatua de Antonio de León (11:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 4 de septiembre. La restauradora y artista, Diana Hernández Roque, informó que se tiene un avance del 80 por ciento en la conservación y restauración de la escultura del General Antonio de León, que se ubica en el lado Norte, del Parque Independencia en Huajuapan.

Indicó que con el apoyo de varias áreas del ayuntamiento y de personas que se dedican a la apicultura, además de realizar la modificación de una máquina, logró rescatar con vida y reubicar a las colonias de abejas que habitaban al interior de la escultura, que está hueca.

Agregó que los insectos ingresaron por un rectángulo de tres por cinco centímetros, que tenía la estatua, antes del codo, del brazo izquierdo, porque fue de donde salió la cera derretida, cuando se realizó el proceso de la fundición.

“Se ha de ver vencido, en sus tiempos la laminilla de bronce que cubría y se desoldó o quizás otra cosa paso, para quedarse ese hueco. No es que subieron y le cortaron, porque es un metal muy duro, en sus términos, y tampoco se vio ninguna fricción, hablando de un esmeril, por eso se determina que por ahí empezaron a ingresar, y además buscan el refugio y la temperatura. Ahí habitaron por muchos años”, señaló.

Recordó que se realizaron cinco cargas de diferentes pesos, siendo un aproximado de 11 mil abejas las que se reubicaron con vida, en un apiario o colmenar, ubicado en la colonia del Valle de Huajuapan de León.

Hernández Roque apuntó que realizaron diversos trabajos, entre ellos, procesos químicos para eliminar corrosión, depósitos calcáreos, residuos de las secreciones de aves y demás insectos.

“Se hizo todo un proceso de limpiezas químicas, muy exhaustivamente hechos por formulaciones químicas que yo realice, previamente se hizo un diagnóstico preventivo para poder determinar un plan de intervención, anteriormente se hizo todo esto. Para que inicialmente se hicieran limpiezas químicas y mecánicas; después de ahí viene todo el proceso de neutralizar, se desactivan los químicos para que no sufra una corrosión. Se hace un control de químicos para que logremos el objetivo de la conservación, de lo que hoy por hoy, la estatua tiene por antigüedad”, detalló.

Describió que la espada de la escultura está inestable, por lo que la reforzarían, incrustando injertos que tengan compatibilidad con el bronce, no obstante, a la altura del codo y en el orificio que se encontró en la cabeza, se realizará un proceso de composición para poder afianzar las áreas.

También existe un vencimiento de la unión de la base con la pilastra de concreto, es decir se cuneo un poco el cemento o concreto, y por ahí también entraban y salían las abejas; lugar donde se va sellar, pero tiene que haber una compatibilidad, tanto del bronce con el concreto. Siendo lo último que se haría en la restauración y conservación de la estatua.

Dijo que desde hace dos meses empezó con los trabajos, con el apoyo de su asistente, desde el diagnóstico presupuesto del preventivo, logística, plan de intervención, y finalizará de manera formal el viernes 5 de agosto, del presente año.

