Reconoce Magistrada Erika Rodríguez papel fundamental de las mujeres para lograr una patria con libertad y dignidad (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. “México es hijo de revoluciones, a veces armadas y a veces pacíficas como la que hoy nos toca vivir y conducir”, expresó la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca Erika María Rodríguez Rodríguez al encabezar esta mañana el acto cívico de izamiento de la Bandera en el mes patrio “Mujeres de la Patria. Septiembre, Mes de la Transformación”.

La recién electa como Magistrada Presidenta por mayoría de votos del Pleno de este órgano colegiado el pasado 29 de agosto, tras la renuncia voluntaria al cargo de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, recordó que la historia de nuestra Patria está marcada por mujeres y hombres que lucharon por libertad y dignidad.

“Hoy nos honra sumarnos con orgullo y fervor patrio al programa -Mujeres de la Patria. Septiembre, Mes de la Transformación-, reconociendo el papel fundamental de las mujeres como agentes de cambio, guardianas de la justicia y promotoras de inclusión, equidad y transformación”, dijo ante magistradas y magistrados del TSJO, Consejeros de la Judicatura, juezas y jueces de Primera Instancia presentes en la ceremonia.

Rodríguez Rodríguez, señaló que esta es una fecha para recordar que hoy más que nunca, nuestra independencia cobra importancia. “Porque nunca como hoy en el México contemporáneo, habíamos visto despiertas las tentaciones del entreguismo y el intervencionismo extranjero”.

Recalcó que “Septiembre es el marco perfecto para recordar lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Es la ocasión propicia para recordar que somos producto de nuestra historia y es esa misma historia milenaria la que nos recuerda que México es de las mexicanas y los mexicanos”.

En Septiembre, subrayó, se debe recordar que –como le escribió Juárez a su yerno Pedro Santacilia- “todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar ni conviene que espere que otros gobiernos u otras naciones hagan por él”.

La Magistrada hizo un llamado a la unidad nacional desde el Poder Judicial de Oaxaca y especialmente desde el Tribunal Superior de Justicia que es el Tribunal Constitucional del estado, “reiteramos con la Presidenta de México el llamado a la unidad nacional desde el federalismo, la división de poderes y el reconocimiento de México como nación soberana y afirmada en la historia de su constitucionalismo”.

Reiteró que la impartición de justicia sigue su marcha, enriquecida con una visión más humana y hundiendo sus raíces en el pluralismo jurídico y el reconocimiento pleno de México como una nación intercultural.

“Esa era la gran deuda que teníamos con nuestras hermanas y hermanos indígenas que hoy tienen en Hugo Aguilar -nuestro paisano- al primero y más ferviente defensor de sus derechos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Vaya un saludo al paisano Presidente de la Corte a quien le reiteramos el compromiso del Poder Judicial de Oaxaca de trabajar en equipo para hacer posible un México más justo”.

Redundó que no puede haber independencia ni soberanía sin justicia, “Por eso los poderes judiciales también construimos independencia desde la imparcialidad y el profesionalismo de nuestros miembros”.

“Y por eso hoy estamos aquí, orgullosos de poder decirle al pueblo de Oaxaca que trabajamos sin descanso para que nuestras sentencias no solo pongan punto final a las controversias, sino materialicen los anhelos de justicia, especialmente de los que menos tienen y de los que menos pueden”.

Dijo que en esta nueva administración la justicia va primero para las Mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la comunidad LGTBQ+, personas adultas mayores, personas con discapacidad y desde luego, personas y pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano.

“La justicia es ciega, pero no insensible”.

Por ello indicó, que toca a esta nueva generación de juezas, jueces, magistradas y magistrados, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque ese es el verdadero espíritu de la justicia.

