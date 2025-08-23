Atiende Municipio de Oaxaca de Juárez peticiones de trabajadores del Sindicato 3 de Marzo (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de agosto. En el marco de las peticiones para mejorar las condiciones de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, el Secretario de Gobierno y Territorio, Noe Jara cruz, acompañado de funcionarios públicos, sostuvo una mesa de trabajo con integrantes del Sindicato 3 de marzo.

En el encuentro se resolvieron de manera puntual los planteamientos y necesidades de los trabajadores, para mantener el diálogo directo y constructivo, enfocado en fortalecer las condiciones laborales de sus integrantes, considerando que necesitan herramientas idóneas para continuar con sus labores de bacheo y obras correspondiente a los programas impulsados por el H. Ayuntamiento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Oaxaca, que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva a través de la Secretaría de Gobierno y Territorio, refrenda su compromiso de reforzar el dialogo, para construir una ciudad más limpia, ordenada y funcional, fortaleciendo a quienes, con esfuerzo diario, dan vida a los espacios públicos.

