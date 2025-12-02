Cabildo de Oaxaca de Juárez aprueba Sesión Solemne para el Primer Informe de Gobierno (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. En sesión ordinaria de Cabildo, presidida por el presidente municipal Ray Chagoya, se aprobaron diversos acuerdos orientados a fortalecer la transparencia institucional, la participación ciudadana y el orden en la capital.

En este marco se aprobó realizar una Sesión Solemne el próximo 9 de diciembre a las 10:00 horas, habilitando el Salón de Cabildo para la presentación del Primer Informe de Actividades del Municipio de Oaxaca de Juárez, donde se darán a conocer los avances alcanzados durante el primer año de gobierno.

Asimismo, se extendió la invitación para los Diálogos Vecinales, que se llevarán a cabo este miércoles en la Agencia Municipal Guadalupe Victoria a las 9:00 horas, espacio en el que vecinas y vecinos podrán expresar necesidades y propuestas para mejorar su entorno.

Durante la sesión, el Regidor del Centro Histórico y Patrimonio Mundial Antonio Álvarez Martínez llamó a reforzar la conciencia cívica ante la problemática de basura abandonada en el Centro Histórico, señalando que “no podemos ver nuestras calles como un basurero”.

Propuso fortalecer acciones coordinadas y exhortó a la Procuraduría Ambiental Municipal y a la Secretaría de Seguridad Vecinal a ampliar operativos e imponer las sanciones correspondientes a quienes incurran en esta falta administrativa.

El Cabildo también aprobó el dictamen para expedir permisos temporales con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe, emitido por la Comisión de Gobierno de Territorio, Normatividad, Nomenclatura, Mercados y Comercio en Vía Pública, a fin de ordenar la instalación de comercios tradicionales durante estas celebraciones.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez refrenda su compromiso con una ciudad ordenada, participativa y respetuosa de sus tradiciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir