Avanza Oaxaca de Juárez en organización comunitaria con renovación de comités vecinales (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Con el propósito de fortalecer la organización comunitaria y promover la participación activa de la ciudadanía, la Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Barrios y Colonias, emitió nuevas convocatorias para la renovación de Comités Vecinales y sus Comisiones Auxiliares en dos zonas más de la capital.

En esta etapa, el proceso está dirigido a las y los habitantes de la Colonia San Francisco y el Barrio de Xochimilco, quienes podrán integrarse a los nuevos órganos de representación vecinal, contribuyendo así al fortalecimiento de la vida comunitaria.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal orientada a consolidar mecanismos de democracia participativa, bajo principios de inclusión, equidad de género y colaboración entre sociedad y gobierno.

La integración de los Comités Vecinales permitirá estrechar la comunicación entre autoridades y ciudadanía, además de facilitar la gestión de iniciativas, obras y proyectos enfocados en atender las necesidades prioritarias de cada comunidad.

El Ayuntamiento invita a las y los vecinos interesados a consultar las bases, requisitos y fechas correspondientes a través de los canales oficiales del Municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la corresponsabilidad social, el diálogo permanente y el desarrollo integral de Oaxaca de Juárez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir