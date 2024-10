El Zumbnido de Moscardón: La consecuencia de militarizar al país: Francisco Alejndro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de JUárez, 16 de octubre. Me acuerdo -no hace tantos años- cuando López Obrador el peor presidente que haya tenido México, con esa voz estridente de chachalaca tabasqueña, acusaba al gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto de “militarizar al país”. Antes en los gobiernos de Calderón y de Vicente Fox, hizo exactamente lo mismo y, sin embargo en ninguno de esos tres gobiernos, se logró la militarización de las fuerzas policiales.

No es el único hecho en que la GN se ha visto involucrada en ejecuciones extrajudiciales y Tamaulipas es uno de los estados que más ha sufrido el embate del desconocimiento en materia de Derechos Humanos de los miembros del ejército. Lo vimos también ya en este sexenio en Chiapas cuando la GN mató a 6 migrantes que pasaban por ese estado de la república.

Es muy grave que suceda porque la GN apenas en los 16 días que lleva este gobierno, ya tiene varias muertes que no debieron suceder y que, si la Guardia Nacional estuviese en manos de un civil, estas cosas no sucederían, pero es más grave que la presidente (CON E), Claudia Sheinbaum no se haya pronunciado con una sola palabra sobre lo que ocurrió en Tamaulipas.