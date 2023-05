El Zumbido del Moscardón: Los distractores: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 d mayo. Qué es más importante para López, ¿la expropiación de FERROSUR, o desviar la atención de doña opinión pública de los escándalos de sus dos hijos José Ramón y Andrés Manuel?, me parece que la segunda opción para el peje es un asunto de seguridad nacional, suponiendo que él se asume como la nación, como el pueblo bueno y sabio.

La expropiación a Germán Larrea Mota de tres tramos de vías férreas en Coatzacoalcoz y Cosoleacaque Veracruz, para el magnate mexicano es como quitarle un pelo a un gato, aunque sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en tres o cuatro días consecutivos hayan perdido casi 4.5 por ciento de su valor, pero que más tardaron en caer que en recuperarse al llegar hoy al 8 por ciento.

Ese acto de expropiación, también le permitió deshacerse del compromiso de comprar citibanamex por unos 7 mil millones de dólares que es más o menos lo que el peje, al través de dinero público (es decir de usted y mio), le tendremos que pagar al dueño de Grupo México por concepto de indemnización.

Y ante el amago de que el Gobierno Federal pujaría por la compra de Citibanamex, pues los dueños de esa financiera, el poderoso City Group, decidió no poner en venta a su filial mexicana sino hasta 2025, cuando el gobierno de la cuatroté, solo sea un mal recuerdo en la memoria histórica de los mexicanos.

Sin embargo hay que reconocer que el peje, se salió con la suya. Las notas de estos días en la agenda Setting, se volcaron a las reacciones por la expropiación y a la mala señal que manda el Gobierno de México a posibles inversionistas locales y extranjeros, vamos hasta el Wall Street Journal le dedica una editorial a esa decisión arbitraria y unilateral del peje.

Y como por arte de magia, ya no estamos hablando de los jugosos negocios de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, tampoco del conflicto de intereses de José Ramón que por cierto viaja a España en vuelos privados presuntamente con cargo al erario.

No estamos hablando del sobre costo de la refinería de Dos Bocas que ya fue inaugurada y que no ha refinado un solo litro de petróleo y que además ya costó casi el doble de lo que dijo el peje, tampoco de que se cayeron dos columnas en el tren maya que también tiene un sobre costo no solo económico sino ecológico.

Se nos olvida que la venta del avión José María Morelos y Pavón a una república autoritaria rusa, no fue un buen negocio, sino una pérdida para la Hacienda mexicana, además de que ni fue rifado, ni rentado y se le sumaron cuatro años de mantenimiento en un hangar en donde estuvo parado todo el tiempo, tan inamovible como la productividad en México.

Pasamos por alto la descarada promoción personal de todos los suspirantes de Morena al Gobierno de la República que contraviene el artículo 134 de la Constitución Política y que debería provocar que el Instituto Nacional Electoral (INE), declare esos hechos como actos anticipados de campaña y sanciones a los actores pero también al “presidente”, así en minúsculas y entre comillas que un día sí y otro también se entromete en las elecciones.

También dejamos a un lado el espantoso desabasto de medicamentos, no solo en el sistema de salud mexicano, sino ahora también en las farmacias particulares donde los fármacos para tratar por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, están escaseando de manera alarmante; ya no nos ha importado el desabasto de oncológicos para los niños con cáncer.

Tampoco hablamos del incremento exponencial de las muertes violentas que al fin de esta semana muy probable te llegarán a 155 mil asesinatos; tampoco hemos hecho el recuento en el aumento de los feminicidios e infanticidios.

En fin, el peje parece salirse con la suya, pero a un precio muy alto porque está sacrificando la credibilidad mexicana en términos de inversión. Bien dice Germán Larrea ¿para qué voy a invertir 7 mil millones de dólares si me los puede quitar el peje cuando se le ocurra?, es mejor esperarse a que las cosas se compongan después de que Andrés se vaya al lugar que le corresponde en la letrina de la historia.

La incertidumbre política en México propiciada por el propio peje, no solo en el tema económico, sino también en asuntos de seguridad, como su estratega de “abrazos, no balazos”, harán que los pocos que aun confían en nuestro país, salgan huyendo como salió Lorenzo Zambrano CEO de CEMEX de Venezuela cuando las expropiaciones de Hugo Chávez.

La señal a los mercados de inversiones, es desastrosa, pero ¡todo sea por la integridad de los Ninis López Beltrán!

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

