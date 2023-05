!Con los niños y los perros no! Ley de Herodes (09:17 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de mayo. ¿En esto se gastan los recursos? !Miren el quorum! Ernesto Ruiz, Procurador del Medio Ambiente en Oaxaca, @JErnestoRuiz habló sobre “Las Comunidades y Sociedad Civil en la Protección de la Riqueza Natural de Oaxaca” a un puñado de personas que -no pasaron de 20- en el marco de la Jornada Ambiental y Cultural organizada por el Foro Ecológico Juchiteco. De risa. Y, todavía arroba al gobernador y a la Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, Karime Unda. De ambos no se hace uno. No hay una política ambiental en Oaxaca, es una realidad. A nadie le importa.

***

Aquí no pasa nada. Al momento de escribir esta entrega, 4 mujeres están desaparecidas en Oaxaca. Se trata de las estudiantes Danhe Suárez y Anel Álvarez de la escuela secundaria Moisés Saenz Garza fueron reportadas como desaparecida. En Tlacolula buscan a Jazhibe de los Ángeles y en la agencia Vicente Guerrero a Daniela Sarahi Santos.

De acuerdo con el Grupo de Estudios para la Mujer Rosario Castellanos “Ges Mujer”,45 oaxaqueñas han sido asesinadas en lo que va de 2023.

Activistas como la abogada feminista Yésica Sánchez Maya señala que, según la Plataforma de Violencia Feminicida, se han cometido 56 feminicidios de diciembre de 2022 al 14 de mayo de 2023.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre a abril pasados se perpetraron en la entidad 17 mil 941 delitos, entre los que destacan secuestros, homicidios dolosos, lesiones, feminicidios, delitos de carácter sexual y robos.

***

En plena campaña, personal de Claudia, en este caso Pavel López trata de convencer niños y perros de las bondades de la jefa de Gobierno. !Claro, todo esto de la mano con la Sego! La familia López, toda involucrada en llevar a la afable Sheinbaum a la silla presidencial.

Mientras esto sucede, Alberto Esteva, el coordinador de la campaña del aún canciller Marcelo Ebrard se queja del maltrato del gobierno morenista en Oaxaca.

