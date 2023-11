El Zumbido del Moscardón: La renuncia: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (13:00 h)

Dice un clásico “la política es de circunstancias” y yo digo que también es de causas. Quién logre abanderarlas podrá ganarse un espacio en la historia de nuestra nación y me parece que Alejandro Murat se dio cuenta en el momento adecuado de las circunstancias que vive el país y tiene claro su camino. Por tanto no debe sorprendernos su renuncia, porque no es un tema local, sino seguramente enmarcado en negociaciones de muy alto nivel con actores políticos de ese nivel que en Oaxaca no se alcanzan a dimensionar y seguramente en próximos días vamos a tener más información y más sorpresas.