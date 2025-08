El Zumbido del Moscardón: La paz armada: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. Vale la pena dejar por un momento la política y la politiquería de la aldea para recordar un hecho que ocurrió hace 80 años un seis de agosto de 1945, entonces yo no había nacido y por tanto mis referencias son bibliográficas, aunque recuerdo que algún día mi padre me platicó de lo que se dijo en la radio en aquella mañana infernal.

Veintiséis días después, en la macabra barriga del Enola Gay estaba depositada una bomba de uranio enriquecido llamada “The Little Boy” que el bombardero norteamericano dejó caer sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, una ciudad que apenas despertaba y no tenía idea del infierno en el que se convertiría después de estallar y arrasar todo en una radio de 50 kilómetros.

Hoy, los humanos estamos viviendo otra paz armada que se está desvaneciendo porque a los países con armas nucleares ya no los gobiernan filosofías o ideologías políticas, sino líderes populistas de izquierda y de derecha pero populistas al fin y no son solo dos, sino muchos y variopintos líderes como Kim Jong-un de Korea del Norte, Donlad Trump en los Estados Unidos, Xi Jinping de China o Vladimir Putin en Rusia, todos ellos con posibilidades de pulverizar al mundo en segundos.

Pensé que nunca me iba a tocar ver una conflagración mundial porque entendí que los humanos habíamos comprendido la estupidez de una guerra en la que perderían todos, pero ya no estoy tan seguro porque ya no se trata de ideologías, sino de soberbias que son vicios, así que no me imagino cómo sería una tercera guerra mundial, pero como dijo atinadamente Albert Einstein la cuarta, será con palos y piedras, si es que queda algún humano.