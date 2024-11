El Zumbido del Moscardón: La marioneta: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:30 h)

Otra vez una piedra en la CNDH, pero no se trata de una roca dura que hable por sí misma. No se trata de una piedra con la que se puedan defender los derechos humanos en México, sino más bien un terrón de lodo que, con tantito que se moje, se amolda al poder como una plastilina, esa es Rosario Piedra, la peor presidente de la CNDH que haya tenido el país en su historia, la peor evaluada y va a repetir y a cobrar por no hacer nada, en los próximos 5 años.

Y ¿cuál fue la respuesta de la presidente (con E) de la república?, un pasmoso, sumiso y subordinado silencio. ¿A poco no le importa a Claudia Sheinbaum quién será la presidente de la CNDH?, ahora ya no le debe preocupar sólo eso, sino cómo le va a hacer para que, ante la filosa opinión pública, ella no quede como una tonta, como una marioneta cuyos hilos se manejan desde la Chingada.

Está visto que Claudia Sheinbaun NO manda en nuestro país y tras bambalinas, como un virus que no se deja ver pero que hace mucho daño, el peje sigue moviendo los hilos de la política, al través de los infectados cerebros -con ese virus- de Ricardo Monreal y Adán Augusto López que no le puede decir que no al vejete.

El trasfondo no es otro que proteger los intereses de corruptos y asesinos como Luis Crescencio Sandoval, el ex secretario de la defensa con López que, aunque Claudia no quiera, sigue mandando en el ejército. Luis Crescencio Sandoval conoce a la perfección la postura de Nashiely Ramírez respecto del ejército y, si hubiese sido ella la titular, muchas denuncias en contra del ejército y del propio Crescencio iban a prosperar en recomendaciones.