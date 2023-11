El Zumbido del Moscardón: Indolencia gubernamental: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (11:00 h)

José Luis y yo tenemos una amistad (para mí sigue vivo en mi recuerdo) de muchos años, desde la preparatoria y siempre estuvimos en contacto. Todos los días compartíamos información que a ambos nos interesaba, por eso me extrañó la ausencia del mensaje de todos los días hasta que me enteré que había sido asesinado junto con otras cuatro personas.

Nunca fue un hombre de armas, más bien de diagnóstico e inteligencia y no entiendo aún qué hacía en territorio, cuando su trabajo debió centrarse en las oficinas donde es posible tener información, recabar datos, yuxtaponerlos y hacer diagnóstico. Por supuesto que me contó de sus incursiones a esa parte de la mixteca y me decía que las cosas no andaban muy bien.