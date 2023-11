Reconoce AMLO a Oaxaca como un estado seguro (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció que Oaxaca es una entidad confiable, al ser el quinto estado más seguro del país, destacando el trabajo que se ha impulsado en la materia durante el primer año de la administración del Gobernador Salomón Jara Cruz.

En su conferencia mañanera desarrollada en Oaxaca expresó que en esta entidad no está desbordada la inseguridad. “Hay control, no quiere decir que no haya, pero no está como en otros estados”, aseguró el Presidente.

Dijo que esto es resultado de las políticas implementadas por el Gobernador Salomón Jara, alineadas a la visión de la Cuarta Transformación. “En esta tierra hay crecimiento y estos resultados demuestran que se está reduciendo la pobreza y la desigualdad social”, expresó.

En este marco, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Crescencio Sandoval González dio a conocer que el Gobernador Salomón Jara ha participado en el 93 por ciento de las reuniones de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, de las 246 sesiones realizadas, donde se unifican esfuerzos los tres órdenes de gobierno.

De igual forma, en el informe presentado en materia de seguridad, el titular de la Sedena afirmó que los delitos que se han presentado hasta el mes de octubre de este año presentan una tendencia a la baja, de acuerdo con la media nacional.

Por destacar algunos datos, en el mes de octubre se registraron únicamente tres robos en transporte y un secuestro, además los delitos como robo a casa habitación y robo a vehículos, se encuentran con tendencia a la baja a nivel nacional.

También se informó que Oaxaca ocupa el lugar 14 a nivel nacional en homicidios dolosos, y se disminuyó un 33 por ciento las muertes violentas de mujeres.

“Este es el resultado de las mesas de coordinación del estado donde se determinan acciones para atender los fenómenos delictivos y que al final se convierten en beneficio para la sociedad”, afirmó el Secretario.

De igual forma puntualizó que se trabajará en temas puntuales como el delito de extorsión telefónica.

Finalmente se dio a conocer que, en un operativo conjunto entre el Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional se aseguraron cinco mil 931 kilogramos de marihuana, nueve mil 949 kilogramos de cocaína, 2.4 de heroína, 69 de metanfetaminas, así como 579 armas de fuego y mil 749 personas detenidas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir