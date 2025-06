El Zumbido del Moscardón: ¿éxito?: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

“Al diablo con las instituciones”, no es retórica, es una lapidaria denuncia de muerte a los contrapesos, a la división de poderes y a la Constitución de 1917 que era válida hasta ayer. No somos ni, pero dimos un paso -espero que no para siempre- hacia las dictaduras más controvertidas y controladoras de los países subdesarrollados de Centro, Suramérica y el Caribe.