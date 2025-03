El Zumbido del Moscardón: Atroz: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. Antes que nada, quiero agradecer a las decenas de personas que me han contactado vía WhatsApp, para darme información muy variada y valiosa sobre diversos problemas que se suceden en la capital dey sus regiones. Infinitas gracias porque es la materia prima de esta columna de opinión. Trataré de darle salida a cada uno de sus comentarios.

No puedo dejar de pensar enen elpresuntamente propiedad del Cartel Jalisco Nueva Generación, donde colectivos de madres buscadores hallaron restos de lo que fue un infierno en la tierra para -apenas lo están determinando- unos MIL QUINIENTOS JÓVENES que fueron asesinados ahí.

Y no puedo dejar de pensar porque soy consciente de la vulnerabilidad de los muchachos de hoy, expuestos a apologías enteras del crimen en series de televisión, en narco corridos, en blogs de internet diseñados y especializados en entrar en el subconsciente de los jóvenes para engancharlos, entrenarlos y luego usarlos como carne de cañón.

Teuchitlán Jalisco no es el primer caso del que yo mismo tengo información, pero sí el primero en esa magnitud. Mucho antes allá cuando la guerra de Calderón contra el narco, hubo una nota por ahí perdida entre los cortes informativos, una crónica de un joven sobreviviente que le platicó a un periodista lo que había ocurrido con un camión de pasajeros en

Y lo peor, lo verdaderamente increíble es que, como en San Fernando, tuvo que ser un sobreviviente el que le contó al colectivo de madres buscadoras “Guerreras de Jalisco”, lo que había sucedido en ese rancho que ya había sido asegurado desde el sexenio depor la Guardia Nacionaly desde hace más de un año no se habían percatado de los miles de muertos debajo de esas malditas tierras.

Es hasta obvio que las autoridades sabían lo que ahí pasaba y no hicieron mas que abrazar a los criminales mientras éstos baleaban a los jóvenes, a nuestros jóvenes. Pero más allá de la responsabilidad del gobierno federal o local, es más importante que los padres que tienen hijos vulnerables, se acerquen a ellos y les hagan ver lo que está pasando en México.

No creo que haya un solo estado de la república donde no pase esto. Aquí mismo enya supimos de los 9 jóvenes asesinados y desmembrados, probablemente también reclutados por un grupo del crimen organizado para pelear contra otro o para simplemente delinquir.

Encontraron 9 cuerpos descuartizados pero faltan 8 más que no aparecen y me temo que su suerte ya está echada y enterrada. La autoridad, por colusión no va a hacer nada pero entonces ¿qué debemos hacer nosotros?… es responsabilidad de todos salvar a nuestra juventud.