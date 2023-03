El presidente de México es una amenaza para la democracia en ambos lados de la frontera (20:00 h)

Dallas, Texas, 27 de marzo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es una amenaza para la democracia en su propio país. Y ahora parece que le gustaría exportar esa amenaza a la nuestra. Los estadounidenses deberían estar unidos contra eso.

López Obrador ha amenazado a los legisladores estadounidenses y dijo que lanzaría una campaña para influir en los hispanos en los Estados Unidos sobre contra quién votar en las elecciones estadounidenses. Esto es en respuesta a un proyecto de ley del representante federal Dan Crenshaw, republicano de Houston, que autorizaría la fuerza militar contra los cárteles de la droga en México.

Como ex director ejecutivo del SMU Mission Foods Texas Mexico Center, conozco y me preocupo profundamente por estos temas, y siempre estoy atento a ellos. Como mexicoamericano, cuyos padres aún viven en México, estos temas me preocupan personalmente.

Estas amenazas a la democracia no provienen de un adversario de larga data al otro lado del mar o de extremistas en una tierra lejana, sino del otro lado de nuestra frontera, a solo unas millas de distancia de casa en el norte de Texas. Este es nuestro vecino, un socio económico de confianza desde hace mucho tiempo.

No debemos tomar esta amenaza a la ligera. Después de todo, se produce poco después de que López Obrador impulsara reformas para básicamente destripar el sistema electoral de México y su institución electoral independiente, el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE es la entidad independiente que ayudó a México a hacer la transición a una verdadera democracia y superar 71 años de lo que solo puede describirse como un reinado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo PRI que fue el antiguo hogar ideológico y político del actual presidente mexicano. López Obrador sabe cómo apoderarse de un país: si controlas las elecciones, controlas el futuro de un país.

Lo que es verdaderamente notable es que el líder de una nación considerada durante mucho tiempo un aliado clave de Estados Unidos, un socio, un vecino y un amigo, amenazaría tan audazmente con tratar de influir en las elecciones estadounidenses. ¿Qué tan roto está el fideicomiso? ¿Qué tan fracturada está nuestra relación?

Este es otro fracaso de la diplomacia estadounidense bajo el presidente Joe Biden. Lo que durante mucho tiempo se consideraría impensable: un presidente mexicano amenazando a su aliado más poderoso e importante, está sucediendo. Nunca en la larga relación entre los dos países ha habido un movimiento tan audaz y público para despedir y alienar a los Estados Unidos y sus líderes. Sin duda, ha habido momentos tensos en el pasado, pero nunca una muestra pública de descontento.

Se podría argumentar que López Obrador no tiene a su disposición las herramientas para afectar las elecciones estadounidenses, pero sí tiene la capacidad de desmantelar la democracia mexicana, y seguramente está demostrando que no es amigo de los Estados Unidos. Nuestra esperanza permanece con el pueblo mexicano, mientras protestan contra su presidente y sus ataques a la democracia. Sé que mis padres están peleando. Para aquellos de nosotros en los Estados Unidos, debemos mantenernos vigilantes y abogar para que los líderes de los Estados Unidos se centren en México y los problemas en nuestra frontera y al otro lado de la frontera, para mostrar fortaleza y responsabilizar a López Obrador.

Un México debilitado con un presidente que no es un aliado no lo hace para un día maravilloso en el vecindario norteamericano.

Dallas Morning News

