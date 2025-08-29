El Pleno del TSJO eligió a Érika María Rodríguez Rodríguez como Magistrada Presidenta (14:20 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. La magistrada

Érika María Rodríguez Rodríguez fue electa como Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de

Oaxaca (TSJO), en sustitución de Berenice Ramírez Jiménez.

Con 15 votos a favor y uno en contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, eligió a Rodríguez Rodríguez. Rodríguez Rodríguez.

En el camino quedó la propuesta del Consejero Jurídico del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña Magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez quien no pudo convencer al dedo elector para ungirla como titular del TSJO.

De igual manera, tampoco prosperó la candidata de la magistrada, Presidenta saliente, Berenice Ramírez Jiménez quien pretendía dejar en el cargo al magistrado, Alejandro Magno.