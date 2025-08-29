El Pleno del TSJO eligió a Érika María Rodríguez Rodríguez como Magistrada Presidenta (14:20 h)

2025/08/29  De Redacción ADN
0


 
Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. La magistrada Érika María Rodríguez Rodríguez fue electa como Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), en sustitución de Berenice Ramírez Jiménez.

 
Con 15 votos a favor y uno en contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, eligió a Rodríguez Rodríguez.
 
En el camino quedó la propuesta del Consejero Jurídico del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña Magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez quien no pudo convencer al dedo elector para ungirla como titular del TSJO.
De igual manera, tampoco prosperó la candidata de la magistrada, Presidenta saliente, Berenice Ramírez Jiménez quien pretendía dejar en el cargo al magistrado, Alejandro Magno.
Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Entrega Salomón Jara equipo de cómputo a 302 planteles de educación media superior de Oaxaca (14:05 h)

 Oaxaca de Juárez, 29 de agosto.Con la finalidad de dignificar entornos educativos y mejorar las condiciones de aprendizaje,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: