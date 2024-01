El Pañuelito: Ley de Herodes (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. Ayer estuvo en Oaxaca, la precandidata a la presidencia de la República por los partidos PRI, PAN y PRD Xóchilt Gálvez. Durante su corta estancia tuvo varios eventos, y concedió entrevistas a medios e influencers. Con ADNsureste tuvo una charla en donde platicó de su vida personal, cómo la enamoraron, qué hace en sus ratos libres, y su gran conocimiento de Oaxaca. La política estuvo acompañada por sus principales asesores y los líderes de los partidos. En “El Pañuelito” se juntaron decenas de personas. Por allí vimos al ex secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez quien departió junto con Sergio Bello. Simpatizantes del PRI, PAN y PRD acudieron al llamado, y escucharon de la señora X las mentiras que el gobierno quiere vender como el recorte de los programas sociales que serán rescatados por Xóchilt pero mejorados. La señora X pidió a los oaxaqueños a no tener miedo, que será una batalla dura pero no queda de otra. No hay medicamentos, no hay atención a la salud, la gente está jodida y hoy más que nunca me deben apoyar para salir adelante.

***

Mientras el mesías de palacio ataca a comunicadores y exige que los dueños los corran, como es el caso de Ciro Gómez Leyva quien fue blanco de una atentado, ayer se celebró el Día del Periodista. Ejercer el oficio en México es jugarse la vida. Un total de 140 periodistas de 28 países fueron asesinados en 2023; de ellos, 85 por la guerra entre Israel y Hamás; nueve en México, cinco en Guatemala y cuatro en Ucrania. La actividad periodística en nuestro país se considera de alto riesgo, con más de 20 periodistas asesinados en los últimos dos años.

***

Terrible lo que ocurre en Tabasco, la tierra del presidente. Ayer, al menos 24 asaltos a comercios, quema de unidades y grupos armados en las calles.

