Fiscalía investiga agresión armada en Temascal (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones por la agresión, con disparos de arma de fuego, ocurrida en la comunidad de Temascal, perteneciente a San Miguel Soyaltepec, donde se desplegó de manera inmediata un equipo multidisciplinario para llevar a cabo las primeras diligencias ministeriales y trabajos periciales.

Estas acciones permiten fortalecer líneas sólidas de investigación, con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de la agresión en la que perdieron la vida, cinco personas del sexo masculino.

Asimismo, la FGEO refuerza la coordinación interinstitucional mediante el intercambio de información estratégica, inteligencia criminal y despliegue de operativos de protección en la zona.

Estas acciones se realizan en estrecha colaboración con los tres niveles de gobierno, especialmente por tratarse de comunidades limítrofes con el estado de Veracruz, lo que permite fortalecer la presencia operativa y garantizar mayores condiciones de seguridad para la población.

La institución refrenda su compromiso de procurar justicia de manera eficaz, a través de investigaciones científicas, trabajo coordinado y operativos estratégicos orientados a la prevención del delito y la protección de las comunidades.

