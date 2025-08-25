“El Mayo Zambada morirá en una prisión federal”: Pam Bondi, fiscal general de EE. UU. (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. La fiscal general de Estados Unidos (EE. UU.), Pam Bondi, se pronunció este lunes 25 de agosto sobre la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, líder cofundador del Cártel de Sinaloa.

“ Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, que es donde debe estar ”, declaró Bondi después de que el capo mexicano revelara haber sobornado a políticos para operar con libertad durante más de cinco décadas.

Fiscal de EE. UU. afirma que el reinado de terror del Cártel de Sinaloa llegó a su fin

La fiscal general estadpunidense considera que “El Mayo” Zambada debe cumplir su condena, luego de admitir haber sobornado a políticos para operar con impunidad durante más de cinco décadas. bajo el liderazgo del cártel mexicano.

Bondi describió a “El Mayo” como uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo, aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán y cofundador del Cártel de Sinaloa. La fiscal señaló que, bajo su liderazgo, la organización expandió sus operaciones del tráfico de cocaína a la heroína y el fentanilo, utilizando precursores químicos adquiridos en el extranjero y trasladando drogas altamente peligrosas a comunidades estadounidenses.

La funcionaria federal enfatizó que la violencia fue un elemento central del poder del cártel, que recurrió a armamento militar y entrenamiento de sicarios para eliminar a rivales y mantener la disciplina interna.

Asimismo, Pam Bondi recordó que “El Mayo” Zambada se benefició de la corrupción de funcionarios, lo que le permitió proteger sus envíos de droga y operar con impunidad durante décadas.

Bondi destacó que, a pesar de haber evadido la justicia durante años, Zambada ha sido procesado en múltiples tribunales federales de Estados Unidos y finalmente, bajo la actual administración del presidente Donald Trump, ha sido sometido a la ley, poniendo fin a su largo historial criminal.

