“El Mayo Zambada morirá en una prisión federal”: Pam Bondi, fiscal general de EE. UU. (17:30 h)

Fiscal de EE. UU. afirma que el reinado de terror del Cártel de Sinaloa llegó a su fin
La fiscal general estadpunidense considera que “El Mayo” Zambada debe cumplir su condena, luego de admitir haber sobornado a políticos para operar con impunidad durante más de cinco décadas. bajo el liderazgo del cártel mexicano.
Bondi describió a “El Mayo” como uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo, aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán y cofundador del Cártel de Sinaloa. La fiscal señaló que, bajo su liderazgo, la organización expandió sus operaciones del tráfico de cocaína a la heroína y el fentanilo, utilizando precursores químicos adquiridos en el extranjero y trasladando drogas altamente peligrosas a comunidades estadounidenses.
La funcionaria federal enfatizó que la violencia fue un elemento central del poder del cártel, que recurrió a armamento militar y entrenamiento de sicarios para eliminar a rivales y mantener la disciplina interna.
Asimismo, Pam Bondi recordó que “El Mayo” Zambada se benefició de la corrupción de funcionarios, lo que le permitió proteger sus envíos de droga y operar con impunidad durante décadas.
Bondi destacó que, a pesar de haber evadido la justicia durante años, Zambada ha sido procesado en múltiples tribunales federales de Estados Unidos y finalmente, bajo la actual administración del presidente Donald Trump, ha sido sometido a la ley, poniendo fin a su largo historial criminal.
