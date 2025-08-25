Acuerdan continuar trabajos de bacheo en el Puente del Tecnológico y la avenida Ignacio Bernal (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de agosto. Tras un diálogo con las vecinas y vecinos de la colonia Santa Cruz del municipio de San Jacinto Amilpas, el Municipio de Oaxaca de Juárez informa que se alcanzaron acuerdos importantes para dar continuidad a los trabajos de rehabilitación del crucero del Puente del Tecnológico y la avenida Ignacio Bernal.

En este esfuerzo participaron autoridades municipales de San Jacinto Amilpas, así como vecinas y vecinos de la zona, informó el Secretario de Obras Públicas de Oaxaca de Juárez, Carlos Facundo Alcocer Pérez.

Esta vialidad permanecerá cerrada en tanto se realizan los trabajos de rehabilitación, por lo que el tránsito vehicular de poniente a oriente se realizará por la calle Silacayoapan de la colonia Estado de Oaxaca y de oriente a poniente será por la calle Aztlán e Iztapalapa de la colonia Azteca, el transporte público circulará por la Colonia Estado de Oaxaca; así mismo se contará con el apoyo vial por parte de la Policía Vial de Oaxaca de Juárez y San Jacinto Amilpas.

Escuchar a la ciudadanía y construir soluciones en conjunto es la mejor manera de avanzar en favor de todas y de todos.

