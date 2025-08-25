Localizan cuerpo de persona desaparecida en el río Ostuta: Protección Civil (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que fue localizado, sin vida, el cuerpo de Salvio Pérez Jiménez, quien fue reportado como desaparecido después de que ingresó a nadar en el río Ostuta, ubicado en el Istmo de Tehuantepec.

Detalló que la persona se encontró este lunes a las 13:10 horas, a 2 kilómetros del puente situado en dicho afluente, con dirección al municipio de Reforma de Pineda.

Cabe señalar que, el pasado sábado, el hombre de 45 años originario de Santiago Niltepec ingresó a nadar en este cuerpo de agua y, posteriormente, sus familiares notificaron su no localización.

Ese mismo día comenzó la búsqueda, que se prolongó el domingo y este lunes; en la cual colaboraron familiares, CEPCyGR, Protección Civil y Policía Municipal de Santo Domingo Zanatepec, así como, la Secretaría Municipal y Protección Civil de Santiago Niltepec.

Esta dependencia reitera el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al ingresar a ríos, arroyos y cuerpos de agua, ya que las corrientes pueden representar un alto riesgo.

Foto:Ilustrativa

