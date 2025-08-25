¿El Mayo Zambada entregará lista con nombres de políticos sobornados? Esto dijo su abogado (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. Después de que Ismael “El Mayo” Zambada se declarara culpable de delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos (EE. UU.), surgieron preguntas sobre si el histórico líder del Cártel de Sinaloa estaría dispuesto a revelar los nombres de políticos, policías y militares mexicanos a los que aseguró haber sobornado durante más de cinco décadas. Su abogado, Frank Pérez, dejó en claro si habrá o no más revelaciones.

De acuerdo con el periodista mexicano Arturo Ángel, la defensa de “El Mayo” Zambada afirmó que su cliente no añadirá nada más a lo que ya expuso ante el juez Brian Cogan el lunes 25 de agosto, cuando aceptó su responsabilidad por delitos vinculados con el narcotráfico.

¿El Mayo Zambada revelará los nombres de los politicos a los que sobornó?

Durante esa audiencia, Zambada reconoció que formó parte fundamental en la creación del Cártel de Sinaloa y admitió haber pagado sobornos a autoridades mexicanas desde 1969 hasta 2024, año en que aseguró haber dejado de operar para la organización criminal.

“El Mayo Zambada dijo lo que tenía que decir. Esa es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. La información de El Mayo se queda con El Mayo, él no ha hablado. Nomás dijo lo que tenía que decir, no va a hablar de nadie”, señaló Pérez en declaraciones retomadas por Ángel.

Con estas palabras, la defensa cerró la puerta a la posibilidad de que se difunda una lista con nombres de funcionarios mexicanos presuntamente implicados en actos de corrupción para favorecer al Cártel de Sinaloa. Según el abogado, Zambada no colaborará más allá de lo declarado en la corte y no proporcionará detalles adicionales a las autoridades estadounidenses.

Cadena perpetua para El MAyo Zambada

Arturo Ángel también indicó que el abogado negó que exista algún acuerdo de cooperación más amplio con el gobierno norteamericano. Asimismo, cuando se le preguntó sobre las razones que llevaron a Zambada a declararse culpable en lugar de enfrentar un juicio, Pérez explicó que no tenía sentido prolongar el proceso.

Con estas declaraciones, se confirmaría que “El Mayo”, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y discretos en la historia de México, no aportará información que pudiera comprometer a funcionarios de alto nivel.

Tras décadas prófugo y en las sombras, el líder del Cártel de Sinaloa enfrenta ahora una sentencia que, de acuerdo con el periodista, sería de cadena perpetua.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir