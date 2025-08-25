Del 21 al 23 de noviembre la “4ª Copa San Andrés Atzompa 2025” (15:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez,25 de aghosto. Con premiación para los tres primeros lugares y seis categorías de competencia, el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre, se realizará la “4ª Copa San Andrés Atzompa 2025”, la actividad reunirá a los mejores equipos infantiles y juveniles de la zona durante tres días de intensas jornadas.

La competencia del deporte ráfaga involucra a las categorías chupón mixto (2018-2019), micro mixto (2016-2017), infantil varonil y femenil (2014-2015), pasarela varonil y femenil (2012-2013), cadete varonil y femenil (2010-2011) y juvenil (2008-2009). Las inscripciones se encuentran abiertas, a partir de hoy y hasta el 31 de octubre el pago es de $2,700 pesos, posteriormente el cobro será de $3,000 pesos.

Durante el torneo se aplicará el reglamento de la FIBA, FMB y un reglamento interno, con relación al arbitraje, estará a cargo del centro formativo de árbitros de Oaxaca. La junta previa se efectuará vía zoom el sábado 15 de noviembre. Como es habitual, los puntos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por el comité organizador de la justa.

La premiación constará de medallas para el primero, segundo y tercer lugar, así como la Copa San Andrés a los conjuntos campeones, para mayores informes del torneo, se pueden comunicar al teléfono 951 221 27 82 o bien en la página de Facebook San Andrés Atzompa. Dicha competencia es organizada por la Asociación deportiva oaxaqueña dribla, pasa y encesta, en coordinación con el Club San Andrés Atzompa y Club San Andrés CDMX.

Por otra parte, el sábado 25 de octubre en Huautla de Jiménez, se llevará a cabo la primera copa “S´ui K´ien 2025”, la cual convoca a las categorías micro, infantil, pasarela, cadete, juvenil, sub 21 y sub 23. Los equipos campeones del certamen, obtendrán el pase directo a la Copa Horacio Llamas, en su etapa estatal que se realizará el año que viene en la capital oaxaqueña.

