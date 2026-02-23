14 vehículos incendiados y dos detenidos y por hechos delictivos en el Istmo: Fiscal Rodríguez Alamilla (09:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. El Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla informó que luego de las acciones delictivas ayer en la zona del Istmo de Tehuantepec se ha llevado a cabo la detención de dos personas presuntos responsables de estos hechos.

Desde la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Oaxaca, instalado para tal efecto en la base de la 46ª Zona Militar con sede en Ciudad Ixtepec, abogado señaló en la transmisión remota, que derivado de estos hechos violentos 14 vehículos fueron incinerados luego de la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera alias “El Mencho”.

Durante la conferencia mañanera del Gobernador Salomón Jara Cruz, Rodríguez Alamilla confirmó que estos actos vandálicos se dieron particularmente en tres municipios los que se vieron afectados por esta situación Juchitán, Tehuantepec, Matías Romero de la región istmeña.

Dijo que durante dos horas la situación se puso tensa de las 09:20 hasta las 11:30 de la mañana y producto de las mismas son 14 vehículos los que resultaron incinerados justamente por este tipo de actividades, las cuáles fueron ya retiradas en el transcurso de la noche.

Comentó de igual manera, que ya tienen identificadas a la mayoría de las personas que hicieron este tipo de actividades, de los cuáles, dos ya fueron detenidos durante la noche luego de los trabajos de inteligencia con todas las corporaciones.

El abogado del estado, confirmó la presencia de células del Cártel Jalisco nNueva Generación (CJNG) en el entidad y particularmente en la región del Istmo de Tehuantepec en los municipios de Juchitán, Matías Romero, Tehuantepec y algunos municipios de los Valles Centrales.

De las dos personas detenidas, dijo, uno de ellos, identificado como R.V.J., de los precursores de las actividades desarrolladas el día de ayer y el otro, C.T.O., tiene que ver con la infraestructura económica de estas células ligado al personaje denominado “Cromo”.

De igual manera, el Fiscal agradeció la colaboración y participación de las diversas fuerzas federales y estatales que trabajaron en estas actividades, tales como la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina, Policía Estatal, de la propia Fiscalía también de la propia Agencia Estatal de Investigaciones, del C5i, también la Policía Vial para que de manera coordinada se lograran generar estas detenciones durante el transcurso de la noche y de la madrugada.

Dijo que se han estado poniendo filtros en los principales municipios, ha habido también un proceso de acercamiento con la población con la idea generar espacios seguros para todas y todos en esta región del Istmo de Tehuantepec.

Aseguró que el Istmo es un lugar en el que si bien se hicieron este tipo de eventos en su generalidad es un lugar tranquilo.

Estos trabajos se siguen llevando a cabo y que va a ser un proceso de manera coordinada y permanente con una participación de más de mil elementos de las diferentes corporaciones para reforzar la seguridad particularmente en estos municipios pero en toda la zona del istmo que es un punto neurálgico dentro del estado.

