El domingo 19 de octubre la “1ª Carrera atlética de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan” (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan, el domingo 19 de octubre celebrarán con toda la comunidad normalista y público en general, con una carrera atlética, la cual tendrá una distancia de 6.5 kilómetros.

Para los atletas interesados, los registros se encuentran abiertos, existen dos paquetes, el kit completo tiene un costo de $180 pesos e incluye playera, medalla y número. Mientras que el kit básico tiene un costo de $90 pesos, e incluye número y medalla. Los organizadores indicaron que tienen 200 kits disponibles.

El cierre de inscripción es el martes 23 de septiembre, para la adquisición de kits, el lugar de registro es la oficina de recursos financieros de la Escuela Normal, en un horario de 8:00 a 14:30 horas, en días hábiles o bien mediante transferencia bancaria. Los requisitos de participación son presentar carta responsiva (disponible en la página oficial de la institución) el día de la carrera.

Las categorías de participación son juvenil, libre, máster, veteranos, veteranos plus y estudiantes de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan. La premiación consta de $800 pesos para el primer lugar, para el segundo sitio se contemplan $600 pesos, mientras que el tercer lugar recibe $400 pesos, la carrera atlética incluye tanto a la rama femenil como varonil.

El inicio de la carrera será a las 7:30 de la mañana del domingo 19 de octubre, la salida será en la extensión de la Escuela Normal (colonia Federalismo – Lienzo charro) con meta en la Escuela Normal Experimental de Huajuapan, que se ubica en la calle Carranza. La distancia a recorrer para todos los participantes es de 6.5 kilómetros.

