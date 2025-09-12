Capturan a dos presuntos narcomenudistas con drogas y motocicleta irregular en Ciudad Ixtepec (20:30 h)

Ciudad Ixtepec, Oax. 11 de septiembre. En un operativo conjunto realizado el pasado 12 de agosto, fueron detenidos Luis F. R. E., alias “El Culón” o “El Huicho”, y Braulio I. T. G., alias “El Wero”, tras ser sorprendidos en posesión de diversas sustancias ilícitas. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y ya se encuentran vinculados a proceso.

Durante la detención se aseguraron 25 bolsitas con sustancia granulada, 10 con polvo blanco con características de cocaína, y 17 bolsas con hierba seca similar a la marihuana. También se decomisaron básculas grameras, teléfonos celulares y una motocicleta con el número de motor alterado, lo que refuerza las sospechas sobre sus actividades delictivas.

El operativo fue posible gracias a la intervención de elementos con experiencia en tareas de seguridad, quienes recientemente formaban parte de corporaciones oficiales. Su profesionalismo permitió retirar de circulación tanto a los presuntos responsables como a las sustancias que representan un peligro para la comunidad, especialmente para la juventud.

Aunque este tipo de acciones no resuelven por completo el problema del narcomenudeo, representan un avance importante para la seguridad de Ciudad Ixtepec. La vinculación a proceso de los detenidos envía un mensaje claro sobre la continuidad de las labores contra el crimen y la necesidad de mantener la vigilancia en las calles.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir