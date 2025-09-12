Dos bloqueos carreteros en el Istmo por apagones (19:35 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 11 de septiembre. Los constantes apagones y la lenta respuesta por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han generado el descontento de la ciudadanía en diversos municipios del Istmo de Tehuantepec, provocando nuevamente bloqueos carreteros como medida de presión para exigir atención inmediata.

En esta ocasión, fueron habitantes de Tehuantepec quienes decidieron tomar las carreteras, luego de permanecer varias horas sin el suministro de energía eléctrica en colonias como Santa Cruz Tagolaba y el Fraccionamiento Siglo XXI, donde los reclamos no han sido atendidos por la CFE.

Los vecinos, cansados de la situación, instalaron dos bloqueos sobre la carretera Transístmica, en el tramo que conecta Tehuantepec con Salina Cruz. El primero se ubicó a la altura del puente de Santa Cruz Tagolaba, y el segundo en las inmediaciones del Fraccionamiento Siglo XXI.

Ambos bloqueos están generando afectaciones importantes a la circulación vehicular en esta vía, considerada una de las más transitadas de la región, especialmente durante el horario de salida laboral, cuando aumenta significativamente el flujo de trabajadores entre los municipios de Tehuantepec y Salina Cruz.

Hasta el momento, los manifestantes han advertido que no retirarán los bloqueos hasta que personal de la CFE acuda al lugar y restablezca el servicio eléctrico. Mientras tanto, conductores y transportistas expresan su preocupación por las demoras y afectaciones económicas derivadas de estos cierres viales.

