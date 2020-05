El atleta estadounidense Pavle Jovanovic se quitó la vida este fin de semana (18:51 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. El atleta estadounidense Pavle Jovanovic se quitó la vida este fin de semana, según confirmó la Federación Estadounidense de Bobsleigh, deporte en el cual Jovanovic participó representando a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín-2006. Tenía 43 años.

“La comunidad de deportes de invierno ha sufrido una pérdida trágica”, dijo el director ejecutivo de la federación, Aron McGuire, excompañero de equipo de Jovanovic.

“La pasión y el compromiso de Pavle hacia el trineo fue visto y sentido por sus compañeros de equipo, entrenadores, competidores y fanáticos del deporte. Vivió la vida al máximo y tuvo una influencia duradera en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de pasar tiempo con él”, agregó.

Era un participante habitual en el equipo estadounidense de Copa del Mundo, con el cual ganó diecinueve medallas en una competición en la que también compitió para Serbia en algunas ocasiones.

Jovanovic no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de 2002 después de no pasar una prueba de drogas y esteroides, por lo que cumplió una prohibición de dos años sin competir. Él insistía en que tomó un suplemento contaminado sin saberlo y después demandó al fabricante.

Volvió a competir en 2004 para obtener la medalla de bronce en el campeonato Mundial de bobsleigh. “Nunca se sabe lo que la gente está pasando por las apariencias externas”, comentó en Facebook su ex compañero de equipo Jason Dorsey. “Tenemos que hablar con ellos y escuchar más. Voy a trabajar en eso en el futuro”.

https://www.mediotiempo.com/mas-deportes/hallan-muerto-atleta-estadounidense-pavle-jovanovic-43-anos

