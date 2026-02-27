El 7 y 8 de marzo el “Segundo selectivo estatal de Surf Oaxaca 2026” (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. Con sede en la Playa Naranjos, Puertecito y Punta Zicatela, el sábado 6 y domingo 8 de marzo se realizará el “segundo selectivo estatal de surfing Oaxaca 2026”, la justa convoca ocho categorías de competencia, el evento es ranqueable y tendrá el cierre de inscripciones el jueves 5 de marzo.

Las modalidades y pruebas de competencia son las siguientes: surfing (tabla corta), longboard (tabla larga), parasurfing (clasificación y pruebas a definir según la preinscripción, bodyboard (prone y dropknee), stand up paddle (supsurf, carrera técnica, carrera de distance y sprint), skimboard, bodysurf y surfoIl.

En cuanto a las categorías de participación, son las siguientes: infantil sub 6 años y menores (nacidos en 2020 y posteriores), infantil sub 8 y 7 (nacidos en 2018 y 2018), infantil sub 11, 10 y 9 (nacidos en 2017, 2016 y 2015), juvenil sub 14, 13 y 12 (nacidos en 2014, 2012 y 2011), juvenil sub 16 y 15 (nacidos en 2011 y 2010), así como la categoría juvenil sub 18 y 17 (nacidos en 2009 y 2008).

En cuanto a la categoría abierta, será para competidores con 19 años cumplidos durante 2026 y hasta los 34 años cumplidos durante este año. En cuanto a la categoría máster existe la opción para 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59 y 60 años y mayores. Para participar los competidores deben contar con residencia permanente en la entidad, sin distinción de nacionalidad, únicamente afiliados.

En cuanto a la premiación, contará con carácter oficial para que la comisión técnica estatal realice una evaluación técnica y en su caso la elegibilidad de una pre selección municipal o estatal de todas las categorías y pruebas para ambas ramas, en su caso son elegibles para la selección municipal o estatal que participa en los Campeonatos Nacionales de Surfing 2026, convocados por la Federación Mexicana de Surfing, en cada modalidad, prueba, rama y categoría. Para mayores informes de la competencia, se puede comunicar a los teléfonos 954 582 74 03 o al 954 110 86 93.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir