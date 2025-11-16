Hallan manta colgada en el túnel de Salina Cruz (13:20 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 16 de noviembre. Esta mañana fue localizada una manta colgada en el túnel de Salina Cruz, con un mensaje de a un grupo de personas de este puerto.

La manta fue encontrada viniendo de las Salinas del Marqués al centro de la ciudad en la parte alta del túnel.

Según fuentes de la policía la localización se registró entre las seis y siete de la mañana de este domingo y de inmediato fue retirada por las autoridades.

Hasta el momento ninguna autoridad a emitido algún comunicado al respecto.

