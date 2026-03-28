El 18 de abril inicial el “1er. Torneo de Voleibol 2026”, en Nazareno, Etla (11:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. Con el objetivo de fomentar la actividad física y la convivencia, en la comunidad de Nazareno, Etla, se llevará a cabo el “1er. Torneo de Voleibol 2026”, la cita es en la Unidad Deportiva de Nazareno, a partir del sábado 18 de abril, la justa convoca a tres categorías de participación, libre, femenil y mixto.

Para los equipos interesados en formar parte del torneo, el costo de inscripción es de $500 pesos, además de los $500 pesos que se deben de dejar como fianza. Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden llevar a cabo en la tesorería del municipio de Nazareno, de lunes a viernes en un horario de 18:00 a 19:00 horas. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 393 38 58.

Previo a que inicie la competencia, se efectuará la junta previa el lunes 13 de abril a las 20:00 horas en la Unidad Deportiva de Nazareno, Etla. Los requisitos de inscripción son los siguientes: cada equipo debe tener un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12, presentar su cédula de inscripción y al momento de realizarse los juegos, deben portar uniforme con número visible. Se contempla premiación para el primero y segundo lugar, las categorías son libre varonil y femenil, así como mixto.

Por otra parte, la liga mixta de voleibol de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), abrió su convocatoria para que todos los equipos interesados se inscriban a su nuevo torneo, el cual tiene como fecha de inicio, el próximo sábado 25 de abril, para más detalle de la competencia se pueden comunicar a los teléfonos 951 530 79 45 o al 951 242 75 97.

El voleibol ofrece beneficios integrales, ayudando a mejorar la fuerza, agilidad y la coordinación. A nivel mental, reduce el estrés, la ansiedad y aumenta la autoestima, mientras fomenta habilidades sociales, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Existe la modalidad de sala y playa, en las cuales varían las reglas y el número de participantes.

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