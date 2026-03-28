Bomberos rescatan una camioneta y ocupantes que cayeron al río Salado (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. Elementos de la Policía Vial Estatal, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y de emergencia, abanderaron y apoyaron en el rescate de una pareja que cayó esta mañana con su camioneta al río Salado en jurisdicción de San Antonio de la Cal.

Se trata de una camioneta marca Toyota, color gris, con placas de circulación TJC422A del estado de Oaxaca, la cuál era conducida por Alba O.V., de 62 años de edad, quien no presentó lesiones de gravedad.

Su acompañante identificado Germán M.O., de 18 años de edad, estudiante de preparatoria, con domicilio en San Sebastián Tutla, no corrió con la misma suerte y presentó una posible luxación en el brazo derecho.

Tras la llamada de auxilio y de mensajes de chat en redes sociales, al sitio arribaron corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia de San Antonio de la Cal, cuyos elementos realizaron las maniobras de rescate y el posterior traslado de ambas personas al Hospital Militar para su atención médica.

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