Blindarán el Azteca: despliegan miles de policías por juego México vs Portugal (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un amplio dispositivo de seguridad como parte del operativo “Estadio Seguro” con motivo del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, que se disputará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

Para garantizar la seguridad de asistentes, trabajadores y vecinos, se desplegarán 4 mil 613 policías, apoyados por dos drones de la Unidad Águila, un helicóptero Cóndores, así como cuatro ambulancias y dos motoambulancias del ERUM.

Estadio Azteca operativo de seguridad

Del total del estado de fuerza, 2 mil elementos de la Policía Auxiliar estarán encargados de la vigilancia al interior del estadio, incluyendo accesos, gradas y zona de cancha, además de implementar acciones contra la reventa de boletos en las inmediaciones.

En tanto, 800 agentes de Tránsito, con apoyo de patrullas y grúas, realizarán cortes a la circulación y labores de vialidad para facilitar la movilidad en la zona sur de la capital.

Entre las principales vialidades afectadas destacan la calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Acoxpa, Santa Úrsula y Viaducto Tlalpan, donde habrá cierres parciales y totales desde el mediodía y hasta después del evento.

Autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas como División del Norte, Insurgentes, Circuito Interior y Canal Nacional.

Además, se habilitarán puntos de descenso para transporte por aplicación en Viaducto Tlalpan y Acoxpa, y se informó que no habrá acceso a estacionamientos del estadio, por lo que se exhorta a los asistentes a utilizar transporte público.

México vs Portugal GRATIS en el Zócalo: proyectarán el partido en pantalla gigante este 28 de marzo FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM (Rodolfo Angulo)

Pantalla en el Zócalo

Como parte del operativo, también se desplegarán 2 mil 855 policías en el Zócalo capitalino, donde se colocarán pantallas para la transmisión del partido, con el fin de garantizar la seguridad de quienes acudan a este punto.

Las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones a los asistentes, como evitar objetos peligrosos, respetar señalizaciones, ubicar salidas de emergencia y retirarse de manera ordenada al término del evento.

La SSC llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo en caso de emergencia.

Publimetro

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