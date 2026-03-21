Pago digital en gasolineras y casetas en México será obligatorio (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. El Gobierno de México aplicará el pago digital en gasolineras y casetas de peaje en autopistas federales para eliminar el cobro en efectivo durante este 2026.

El pasado 19 de marzo, se realizó la 89 Convención Bancaria en el Ava Resort, en Cancún. Es un encuentro que reúne a los principales representantes del sector.

Durante la inauguración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el Gobierno implementará acciones para mejorar la digitalización de distintas actividades económicas.

Con eso, aseguró que las gasolineras y casetas de peaje de las autopistas federales solo recibirán pagos digitales, por lo que no se aceptarán pagos en efectivo.

La mandataria indicó que esta se aplicará antes de que termine este 2026. Fuera de eso, Claudia Sheinbaum no dio una fecha precisa.

“Queremos ir más allá. El objetivo es que este año, a través de esquemas con la banca, hagamos obligatorio el pago de gasolinas y casetas a través de mecanismos digitales. Esto va a potenciar los pagos digitales accesibles y en la digitalización del país, indicó”.

De igual forma, aseguró que implementarán acciones para digitalizar actividades económicas y más procedimientos gubernamentales.

Van por pago digital en Banco del Bienestar

Claudia Sheinbaum también anunció que contemplan homologar todos los trámites municipales, estatales y federales para este 2026.

Lo anterior evitará una duplicidad de trámites entre un municipio y otro, evitando también un doble gasto.

De igual forma, la presidenta anunció que el Banco del Bienestar está en proceso de digitalizar aún más los pagos de pensiones y apoyos para que ya no entreguen dinero en efectivo.

Banxico pide simplificar transferencias y pagos digitales

Por su parte, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, pidió a los banqueros que mejoren sus sistemas de transferencias y pagos digitales, lo cual, va de la mano con la estrategia de las gasolineras y las casetas.

Aseguró que actualmente existe un rezago en pagos de este tipo dentro de algunos sectores poblacionales. Por ello, dijo que el sistema bancario debe ofrecer alternativas.

Victoria Rodríguez consideró que las bancas e intermediarios bancarios pueden mejorar el uso del SPEI o CoDI para agilizar pagos.

“En particular, debemos estar conscientes de que los sistemas de pago no son un componente más del sistema financiero, sino una puerta de entrada. Cada transferencia instantánea, cada operación segura y de bajo costo, acerca a millones de personas a una mayor participación económica”, resaltó.

Banxico lanzó una consulta pública para conocer la experiencia de las y los usuarios al realizar transferencias electrónicas a través de dispositivos móviles.

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