El 16 de noviembre la carrera con causa de Downhill el “Descenso del Jaguar” (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. Con una ruta exigente en el Cerro Ocelotepec, el domingo 16 de noviembre a las 8:00 de la mañana se llevará a cabo la carrera con causa “Descenso del Jaguar”, dicha prueba será en bicicleta, bajo la modalidad de Downhill y contará con premiación en dos categorías.

Con el lema “Corre por tu mejor tiempo, corre por una causa”, la actividad deportiva tiene como finalidad, además de promover el deporte, con todo lo recaudado, destinarlo a las asociaciones Atrapa Gatos Oaxaca y Patitas Felices Refugio. Los organizadores indicaron que también se puede apoyar donando alimentos para mascotas, productos de limpieza, cobijas y más.

La cuota de aportación solidaria es de $250 pesos, la entrega de responsivas y números de participantes, se llevará a cabo en la Dirección de deportes de Santa Cruz Xoxocotlán, en el edificio Las Mariposas. Para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos 951 414 14 02 o al 951 425 26 38.

El descenso del Jaguar se abre para que participen en las categorías dobles y semirrígidas, la prueba a superar es de 3.5 kilómetros para montaña y urbano, el evento se realizará el domingo 16 de noviembre, sin embargo, para quienes deseen conocer la pista, la podrán practicar el domingo 9 de noviembre de 15:00 a 19:00 horas en el Cerro Ocelotepec. Se les recuerda a los participantes, que deben contar con una bicicleta en buen estado y portar casco de seguridad, así como guantes.

Otra de las actividades para el mes de noviembre, se efectuará el sábado 15 de noviembre a las 8:00 de la mañana, se trata de la tercera clásica ciclista Ferrecaste, la cual festeja su décimo segundo aniversario y convoca a las categorías libre varonil y femenil, máster (36 a 49) y máster (50 años en adelante), para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 566 74 79.

