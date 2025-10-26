Un día como hoy … (11:30 h)

Un día como hoy 26 de Octubre:

Día Mundial contra el Daño Cerebral Adquirido.

Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual.

Día Mundial de la suegra.

Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras.

Estados Unidos:

Día Nacional de la Calabaza en ingles National Pumpkin Day.

Día Nacional de la Mula en ingles National Mule Day

En México:

Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer.

1400

Muere en Londres, Reino Unido, el poeta Geoffrey Chaucer, cuya obra, “Cuentos de Canterbury”, resulta crucial para el desarrollo de la literatura de su país. Escribe: “La casa de la fama” y “El cuento del caballero”.

1520

Carlos I de España es elegido sacro emperador romano.

1540

Al valle de Copiapó, en el norte de Chile llegan 1200 hombres al mando de Pedro de Valdivia, tras cruzar a pie el desierto de Atacama.

1547

Batalla de Huarina, Perú: las fuerzas de Gonzalo Pizarro derrotan a las enviadas por Carlos I de España.

1580

Muere en Badajoz, España, víctima de una epidemia de gripe, Ana de Austria cuarta esposa del rey Felipe II y por tanto reina consorte de España y Portugal. Era sobrina carnal del monarca y para casarse el papa Pío V les tuvo que otorgar la oportuna dispensa papal.

1679

Por decreto del Virrey Enrique de Rivera, se le confiere a Guanajuato el título de Villa, tomando el nombre de “Villa de santa fe y Real de Minas de Guanajuato”,” con derecho a usar escudo de armas. Nota: Existe controversia, ya que una fuente, indica que el título de villa se le otorgó en 1741. En cambio, otra fuente indica que el título de Villa fue otorgado por Felipe III en 1619 y que el de ciudad se lo dieron en 1741. En otra fuente se indica que recibió el título de villa de parte de Carlos II en 1679.

1806

Napoleón entra en Berlín, en su avance por Prusia.

1820

En Venezuela, el entonces Presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, escribe una proclamación a los ciudadanos de Carora conocida como ‘La Proclama a Los Caroreños’, donde los declara Hijos Beneméritos de la Patria, por la exhaustiva contribución a la independencia de Venezuela.

1842

Antes de disolver el Congreso y nombrar presidente sustituto de la República al general Nicolás Bravo, el presidente Santa Anna decreta que se declare a la educación como obligatoria de los 7 a los 15 años y confía esta labor a la Compañía lancasteriana.

842

Según decreto del día 10 anterior, expedido por el presidente Santa Anna, que deja el poder, toma posesión como presidente sustituto de la República, el general Nicolás Bravo, que gobernó hasta el 5 de marzo de 1843, fecha en que Santa Anna regresó.

1849

Cumplidos los requisitos legales, entre ellos la aprobación de las diputaciones locales de los estados afectados: México, Michoacán y Puebla; así como de la Cámara de Diputados, en esta fecha la Cámara de Senadores aprueba por unanimidad la creación del estado de Guerrero.

1860

En Volturno, Italia, Giuseppe Garibaldi derrota a los napolitanos y en las inmediaciones de Teano tiene un encuentro con Víctor Manuel, al que saluda como rey de Italia.

1863

Tras la Conferencia Diplomática de agosto en Ginebra, Suiza, el general Guillermo Enrique Dufour inaugura en la misma ciudad una nueva Conferencia Internacional destinada a estudiar la forma de remediar la carencia de personal sanitario en las filas de los ejércitos. La Conferencia se cierra con la adopción de diez resoluciones que constituyen el germen de las Sociedades de atención a los militares heridos, para crear la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1863

A la vista de que en Reino Unido están comenzando a proliferar los clubes de fútbol, en la “Freemason’s Tavern” de Londres, y hasta el 8 de diciembre, se comienza a gestar la Football Asociation, que regirá los destinos de este deporte.

1876

Al declarar el Congreso de la Unión reelecto como presidente de la República a Sebastián Lerdo de Tejada, cunde el descontento en todo el país. José María Iglesias se rebela y autonombra presidente ya que considera la reelección como un golpe de estado.

1884

En Jartum, capital de Sudán, los madhistas de Muhammad Ahmad ibn Abd Allah, que se autoproclama sucesor de Mahoma, sitían al general inglés Gordon y sus tropas.

1892

Nace en la ciudad de México, el revolucionario y educador Nabor Bolaños Soto, quien en 1927 defi­nió las bases para la creación del Instituto Politécnico Nacional.

1897

Nace en la ciudad de Oaxaca, Evaristo Ruiz Ramírez, inquieto educador y su labor magisterial duró más de cincuenta años.

1905

En todas las fábricas y empresas industriales de san Petersburgo se celebran las elecciones al soviet de diputados obreros.

1905

Tras haber declarado el parlamento noruego unilateralmente la disolución de la Unión Sueco-Noruega el pasado 7 de junio, en el día de hoy, el rey sueco Oscar II renuncia a sus derechos dinásticos sobre el trono noruego reconociendo así la independencia del Reino de Noruega.

1908

Nace en Barcelona, Venezuela, Miguel Otero Silva, escritor, humorista, periodista, ingeniero, político. A través de la literatura y el periodismo, relató numerosas páginas de la historia venezolana del siglo XX.

1909

En la estación de trenes de Harbin Manchuria, el nacionalista coreano An Jung-geun asesina al primer ministro japonés Itō Hirobumi, quien estaba dirigiendo la invasión de Corea.

1909

Fallece en la ciudad de México, Julio María Cervantes Aranda, soldado republicano en la Guerra de Reforma, participó contra los invasores franceses y los imperialistas de Maximiliano. Fungió como general en el sitio de Querétaro. Llegó a ser gobernador de ese estado y Diputado del Congreso de la Unión varias ocasiones.

1916

En México los presidentes de las casillas electorales de sus respectivos distritos se reunieron para realizar el conteo de los votos de las elecciones realizadas el domingo 22 de octubre para elegir al Congreso Constituyente, que se reuniría en la ciudad de Querétaro en noviembre.

1916

Nace en Jarnac, Francia, François Mitterrand, será presidente de la República de Francia de 1981 a 1995.

1919

Nace en Teherán, Irán, Mohammad Reza Pahlevi, el último sha o emperador de Irán desde 1941 hasta su huida al exilio por la revolución iraní el 11 de febrero de 1979.

1920

Muere en la Ciudad de México, Juan Sarabia Díaz de León periodista y político mexicano fundador e integrante del Partido Liberal Mexicano hasta 1911, fecha en que se une al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Nota: Se citan distintas fechas el 17, el 28 de octubre.

1940

Realiza su primer vuelo el avión estadounidense North American P-51 Mustang.

1941

Muere en la Cd. de México, el compositor Jorge del Moral Ugarte. Autor de bellas melodías: “No niegues que me quisiste”.

1944

En la Segunda Guerra Mundial, termina la batalla del Golfo de Leyte.

1947

Nace en Chicago, Illinois, EE.UU. Hillary Diane Rodham Clinton, Hillary Clinton, política y abogada la 67.ª secretaria de su país, formando parte de la primera administración del presidente Barack Obama, la primera mujer en ganar el voto popular en una elección presidencial, que perdió ante Donald Trump.

1955

El general Ngô Đình Diệm, proclama la República de Vietnam del Sur en Saigón. Asumirá los cargos de jefe de Estado y jefe de Gobierno, tras un referéndum en el que obtendrá el 98% de los votos.

1957

Muere en Glendale, Misuri, la científica checa Gerty Theresa Cori, premio nobel de medicina 1947, junto a su marido Carl y compartido con el fisiólogo argentino Bernardo Houssay, por descubrir el mecanismo por el cual el glucógeno un derivado de la glucosa se convierte en ácido láctico en el tejido muscular y luego es resintetizado en el cuerpo y almacenado como fuente de energía, conocido como el ciclo de Cori. Identificaron el importante compuesto catalizador llamado éster de Cori.

1

959

Nace en Orinoco, Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, el primer presidente de origen indígena de Bolivia.

1965

En Londres, Reino Unido, el grupo británico de rock Los Beatles reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país.

1965

En Indianápolis, EE. UU, se encuentra el cuerpo de Sylvia Likens en un mugriento sótano del 3850 de East New York Street. La muchacha, de 16 años, había sido torturada, acosada y violada hasta la muerte por Gertrude Baniszewski y sus hijos, así como varios adolescentes y adultos del vecindario.

1973

Nace en Kent, Connecticut, EE.UU., Seth MacFarlane, dibujante, guionista, productor, actor y director conocido por ser el creador de las sitcoms animadas Padre de familia, ¡American Dad! y The Cleveland Show, donde presta sus voces en cada una de las series.

1976

En Miami, EE.UU., los terroristas cubanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo autores del crimen de Barbados son deportados a Venezuela.

1977

Se detectó en Somalia un enfermo de viruela, último caso en el mundo de esta enfermedad.

1979

El Presidente de Corea del Sur desde 1961, Park Chung Hee, es asesinado en Seúl, por su amigo de toda la vida, Kim Jae Kyu, jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, que será condenado a muerte por este hecho.

1984

Xenotrasplante de un babuino. El cirujano Leonard L. Bailey realiza una intervención sin precedentes al trasplantar un corazón de babuino a Fae, una bebé que había nacido con una grave enfermedad cardiaca incurable. La intervención, llevada a cabo en el Centro Médico de la Universidad Loma Linda, en California, logró que la pequeña viviera 21 días más. Los médicos comprobaron, sin embargo, que, a diferencia de lo esperado, el organismo de la niña no había rechazado el órgano del animal, lo que estimuló la investigación en este tipo de enfermedades y en xenotrasplantes en general.

1984

Se estrena “Terminator”. Uno de los primeros grandes trabajos de James Cameron, director de películas “Titanic” 1997 y “Avatar” 2009.

1994

Isaac Rabin y Abdel Salam al-Majali firman el tratado de paz entre Israel y Jordania.

1999

En el Reino Unido, la Cámara de los Lores aprueba el proyecto de ley que propugna terminar con el derecho a los escaños y votos hereditarios de los nobles en esa Cámara Alta.

2001

En EE.UU., el presidente George W. Bush firma la resolución 3162 o Ley Patriótica, que brinda ilimitados poderes a la policía, la CIA y al FBI.

2004

La Corte Suprema de Argentina convalida la conversión obligatoria a pesos de los depósitos en dólares aplicada en 2002.

2006

El presidente estadounidense George W. Bush firma la ley para levantar un muro en la frontera de México.

2006

La Nasa lanza la misión Stereo para el estudio del Sol consistente en dos satélites casi idénticos, provistos de instrumentos para obtener imágenes estereoscópicas del Sol y de los fenómenos solares, como la eyección de masa coronal EMC, erupciones que pueden desatar serias tormentas magnéticas en la Tierra y afectar la infraestructura eléctrica, las comunicaciones vía satélite y la aeronavegación.

2007

Muere en Stanford, California, el bioquímico estadounidense Arthur Kornberg, Premio Nobel de medicina 1959, junto con Severo Ochoa, por sintetizar una nueva cadena de ADN a partir de una cadena existente y empleando nucleótidos trifosfato. Como dato curioso, su hijo Roger David Kornberg obtuvo el premio nobel de química en el 2006.

2007

La empresa estadounidense Apple lanza el sistema operativo Mac OS X Leopard.

2008

El excongresista colombiano Óscar Tulio Lizcano es rescatado por el Ejército, tras más de 8 años en el poder de la guerrilla de las FARC.

2009

Se abre la vista del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia TPIY contra el exlíder serbobosnio Radovan Karadzic.

2009

En EE.UU., se formatean todos los servidores de la empresa GeoCities, borrando millones de sitios web gratuitos.

2010

Mueren 454 personas y cerca de 90 desaparecen tras el terremoto de magnitud 7,5° en la escala de Richter y posterior tsunami que sacude la isla indonesia de Sumatra.

2011

Las autoridades de México anuncian la detención de Adrián Ramírez Soria, presunto líder del cartel del Centro.

2011

Es abierta al público la zona arqueológica de Tancama, en la Sierra Gorda de Querétaro, se conforma de 3 plazas en desnivel que imitan la forma del Cerro Alto o Tancama, aledaño a las construcciones; los 3 declives que tiene este sitio favorecen el registro del solsticio de invierno en la cima artificial.

2012

En Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi es condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Penal de Milán por un delito de fraude fiscal en el “Caso Mediaset”.

2012

En el sitio arqueológico de Takalik Abaj, en el departamento de Retalhuleu, Guatemala, un grupo de arqueólogos descubren un sepulcro real, el más antiguo de Mesoamérica, que representaría la transición de la civilización Olmeca a la Maya.

2012

Microsoft lanza su nuevo sistema operativo: Windows 8.

2013

Muere a os 65 años el cantante estadounidense de soul Alfred Orlando, conocido como Al Johnson.

2014

Tras 18 años de investigación, los miembros del Foro Nicaragüense de Cultura anuncian que publicará toda la obra del poeta Rubén Darío, el personaje más ilustre de la historia de ese país.

2015

En Afganistán se registra un terremoto de magnitud 7.8° en la escala de Richter.

2015

En Grecia, arqueólogos estadounidenses encuentran la tumba de un guerrero de la época micénica y el gran tesoro que contenía, en el suroeste del Peloponeso. En el interior del féretro había joyas de oro, incluida una cadena adornada con perlas, una espada de bronce con puño de marfil y oro, vasos de plata y peines de marfil.

2016

En Venezuela se realizan marchas en protesta por la suspensión del referéndum revocatorio en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

2017

El legendario supuesto Penacho de Moctezuma regresa al antiguo Museo Etnológico de Viena, conocido como Weltmuseum Museo del Mundo, durante su inauguración. Es un tocado compuesto por plumas verdes de quetzal, rojas del pájaro espátula y otras de color café, turquesas y azules claras de aves no identificadas, con una dimensión de 178 por 130 centímetros.

2017

En EE.UU., el presidente Donald Trump permite la publicación de más de 2,800 documentos clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy.

2019

Muere en la Ciudad de México, a los 71 años la velocista mexicalense Norma Enriqueta Basilio Sotelo, conocida como Queta Basilio, ícono de los Juegos Olímpicos de 1968. La primera mujer en la historia que dejó inmortalizada su imagen al saludar con la antorcha los cuatro puntos cardinales para iluminar el estadio de Ciudad Universitaria. Inolvidable la imagen de Queta con la antorcha en mano subiendo las 90 escaleras del inmueble universitario de ese 12 de octubre representando a una juventud fuerte y ávida de esperanza tras la matanza de estudiantes 10 días antes en Tlatelolco.

2020

En Ankara, capital cosmopolita de Turquía. Con una protesta en Pakistán musulmanes repudian a Macron quien tras la decapitación del profesor Samuel Paty por un islamita advirtió que defenderá la libertad de expresión y la publicación de caricaturas de Mahoma.

2021

¿Fallece en Seúl, a los 88 años Roh Tae-woo 노태우?, No Tae-uRR militar, político. Primer presidente surcoreano tras la dictadura militar ocupo el cargo del 25 de febrero de 1988 al 25 de febrero de 1993. Distinciones: Caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge y Grand Order of Mugunghwa.

2021

Fallece en Mill Valley, California, a los 94 años Morton Lyon conocido como Mort Sahl, comediante, actor y escritor satírico estadounidense, “el primer comediante moderno desde Will Roger Sahl”, pionero en un estilo de sátira social que se burla de los temas de eventos políticos y actuales utilizando monólogos improvisados y con solo un periódico como accesorio. Considerado “el único filósofo político real de la comedia moderna”.

2022

Atentado contra el santuario Chiíta en Irán deja saldo de 15 muertos y decenas de heridos, se atribuye a los takfiris, término alusivo a extremistas sunitas. Sin embargo, el grupo Estado Islámico se atribuyó el ataque horas más tarde en su agencia noticiosa. Amaq. Mientras, en otras partes del país se reportaron protestas al cumplirse 40 días de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, cuando estaba bajo custodia de la policía de la moral, que la detuvo por no usar de manera correcta el velo islámico.

2023

Con evidente felicidad, la emblemática actriz hollywoodense Jodie Foster, recibió la Medalla Filmoteca UNAM. Después de recibir el galardón presentó el filme El silencio de los inocentes, “una película que se ha mantenido en la sique de todos nosotros y que sigue siendo relevante y vigente. Cuando leí el libro en el cual está basada la película, supe que tenía que participar en ella”, aseguró la rubia de 60 años.

2024

Gaza, Territorios Palestinos., Al menos 45 palestinos murieron en “una matanza de horror” perpetrada por el ejército israelí en zonas residenciales de la ciudad de Beit Lahiya, al norte Gaza, informó el ministerio de Salud del enclave, mientras otros habitantes se encuentran aún atrapados bajo los escombros. El lugar era un multifamiliar de varios pisos y fue bombardeado; al final del ataque, debajo de los escombros se escuchaban gritos de gente aplastada. Los sobrevivientes intentaban recuperar a las víctimas “cavando con uñas y manos” porque los equipos de defensa civil no podrían llegar pronto al sitio, pues los socorristas sufrieron una embestida militar horas antes, informó Al Jazeera.

