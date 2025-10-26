¿Cuál es el precio del dólar este domingo 26 de octubre? (12:05 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. Para este domingo 26 de octubre, el dólar muestra una mejoría luego de que se diera a conocer el informe de la inflación en Estados Unidos; esto provocó que se revirtieran las ganancias que el peso mexicano obtuvo a inicios de la jornada.

¿Cuál es el precio del dólar este domingo 26 de octubre?

Para este último domingo de octubre el tipo de cambio se encuentra entre 18.4391 y 18.4534 pesos por dólar, de acuerdo con los últimos reportes de Reuters e Investing, correspondientes al pasado viernes 24.

Se consideran los valores del cierre de semana debido a que en México no hay actividad bancaria los fines de semana, salvo en las sucursales de Banco Azteca, que sí abren en sábado y domingo; en ellas, el dólar se encuentra así hoy:

Compra: 16.55 pesos

Venta: 18.89 pesos

¿Por qué cerraron así el peso y el dólar esta semana?

El peso mexicano y la bolsa revirtieron sus avances iniciales para cerrar la jornada con pérdidas el viernes, tras la publicación de un dato clave sobre la inflación estadounidense que resultó ser ligeramente menor a lo que esperaba el consenso del mercado.

La depreciación se dio después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos mostrara un alza del 0.3% durante el mes pasado. En la medición interanual, el IPC avanzó un 3.0% en los 12 meses finalizados en septiembre.

Este resultado quedó ligeramente por debajo de las previsiones de los economistas encuestados por Reuters, que habían anticipado un crecimiento del 0.4% mensual y del 3.1% interanual.

Imagen intermedia

El peso mexicano se depreció un 0.24% al cierre de los negocios, cotizando en 18.4391 por dólar. El retroceso fue significativo, pues la divisa había logrado fortalecerse más temprano en el día hasta alcanzar un mínimo de 18.3444 unidades.

La firma de análisis Banco Base señaló en una nota que el comportamiento reciente del tipo de cambio indica que la paridad peso-dólar “ha entrado en una fase consolidación en un canal de 18.30 y 18.60 pesos”.

El informe de Banco Base añade que los indicadores técnicos sugieren que las presiones bajistas sobre el tipo de cambio se han reducido. Por ello, la institución concluye que “lo más probable es que se mantenga cotizando por encima del soporte clave de 18.30 pesos por dólar“, sugiriendo una resistencia del piso actual de la divisa mexicana.

¿De qué depende el precio del dólar en México?

El precio del dólar en México se ve influenciado por diversos factores. A continuación te decimos los principales:

Tasas de interés: Un aumento en las tasas de interés por la Reserva Federal ( Fed ) de Estados Unidos (EU) hace más atractivos los activos en dólares, elevando su demanda y valor frente al peso. Un incremento en las tasas por Banxico podría fortalecer al peso.

Un aumento en las tasas de interés por la Reserva Federal ( ) de Estados Unidos (EU) hace más atractivos los activos en dólares, elevando su demanda y valor frente al peso. Un incremento en las tasas por Banxico podría fortalecer al peso. Inflación : La inflación en ambos países afecta el precio del dólar. Alta inflación en México deprecia el peso, mientras que baja inflación en EU puede fortalecer al dólar.

: La inflación en ambos países afecta el precio del dólar. Alta inflación en México deprecia el peso, mientras que baja inflación en EU puede fortalecer al dólar. Crecimiento económico : El desempeño económico de México afecta directamente la moneda. Un crecimiento sólido atrae inversiones extranjeras y aprecia el peso, mientras que un debilitamiento económico lo deprecia, aumentando el precio del dólar.

: El desempeño económico de México afecta directamente la moneda. Un crecimiento sólido atrae inversiones extranjeras y aprecia el peso, mientras que un debilitamiento económico lo deprecia, aumentando el precio del dólar. Situación política: La estabilidad política en México y eventos internacionales pueden impactar significativamente en el precio del dólar.

y eventos internacionales pueden impactar significativamente en el precio del dólar. Remesas: Las remesas son un ingreso importante de dólares a la economía mexicana, afectando su precio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir