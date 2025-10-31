Suman cuatro asaltos a taxistas en una semana en Salina Cruz (11:10 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 31 de octubre. La inseguridad sigue golpeando con fuerza a los trabajadores del volante en esta ciudad porteña. En tan solo una semana, se han registrado cuatro asaltos a taxistas, el más reciente ocurrido la noche del jueves en el barrio Espinal parte alta, lo que ha generado preocupación y miedo entre los choferes del servicio público.

Los primeros tres asaltos se reportaron en la colonia Morelos parte alta, donde los taxistas fueron despojados de dinero en efectivo y pertenencias personales. Sin embargo, ante la falta de resultados por parte de las autoridades, muchos prefieren no denunciar por temor a represalias o simplemente porque consideran que “no pasa nada”.

El caso más reciente ocurrió en la zona conocida como “La Luna”, en el barrio Espinal.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el pasajero lo abordó en el centro de la ciudad y le pidió un viaje hacia el barrio Juárez parte alta, solicitando que tomara la ruta por ese punto. Al llegar al sitio señalado, el individuo lo amenazó y lo obligó a entregar la cuenta del día.

Tras cometer el atraco, el delincuente hizo que el taxista lo dejara en otro punto antes de escapar, sin dejar rastro.

El trabajador, afectado por la impotencia y el miedo, solo atinó a reportar el hecho entre sus compañeros, quienes alertaron a otros choferes para que eviten circular por la zona durante la noche.

Estos hechos reflejan la creciente ola de inseguridad que se vive en Salina Cruz, donde los robos, asaltos y hechos violentos se han vuelto parte del día a día.

