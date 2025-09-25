El 12 de octubre la carrera ciclista “Cross country” en Rojas de Cuauhtémoc (12:30 h)

Ricardo garcía

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Con medalla conmemorativa a los primeros 100 ciclistas en cruzar la línea de meta, la comunidad de Rojas de Cuauhtémoc invita a participar en su carrera ciclista “Cross country” en el circuito conocido como El Rosario, la cita es el domingo 12 de octubre a las 8:00 de la mañana, en un circuito de 4.1 kilómetros que pondrá a prueba la pericia y resistencia de los participantes.

En la edición 2025 de la competencia podrán participar las categorías elite varonil, con 5 vueltas al circuito, la elite femenil, con 4 vueltas, la categoría máster 30 varonil, con 5 vueltas de recorrido, la máster 40 varonil, con 4 vueltas al igual que la máster 50 varonil, en tanto la máster 60 competirá con 3 vueltas. En el caso de la juvenil varonil (14 a 18 años), tendrán que cumplir con 3 vueltas.

En el caso de los ciclistas principiantes varonil, el objetivo es cumplir 3 vueltas, finalmente la categoría principiante femenil, deberá cumplir con 2 vueltas al circuito. Los organizadores indicaron que, en la inscripción de ocho integrantes de un mismo equipo, se otorgará una cortesía, dicha promoción es válida hasta el 11 de octubre.

La premiación será en efectivo para los tres primeros lugares de cada categoría, en el caso de la elite varonil, el primer lugar recibe $2,000 pesos, para el segundo $1,500 pesos, en tanto el tercer puesto obtiene $1,000 pesos. En la elite femenil, la primera en cruzar la línea de meta recibe $1,500 pesos, en la categoría máster, el primer lugar obtiene $1,800 pesos, en máster 40 el primero gana $1,500 pesos, en máster 50 y 60, el premio es de $1,000 pesos para el primer lugar, así como en juvenil, por último, los ganadores de principiantes obtienen $700 pesos.

Además de la actividad deportiva, el 11 y 12 de octubre en la explanada municipal de Rojas de Cuauhtémoc, se realizará una feria gastronómica, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. De igual forma en la misma explanada, pero el 12 de octubre se efectuará una convivencia tunning.

